Buona la prima della Top Spin Messina al Palarescifina - Tempostretto

I fratelli Mutti ribaltano gli austriaci della Panaceo Stockerau all'esordio in Europe Cup. Oggi alle 18:30 il derby contro l'Apuania Carrara

MESSINA – Gli autori della prima vittoria della Top Spin Messina, nella sfida che ha aperto il cammino di Europe Cup dei peloritani, hanno un nome ed uno stesso cognome. A ribaltare la Panaceo Stockerau ci hanno pensato Matteo Mutti, con due sigilli, e Leonardo Mutti, che ha portato il terzo punto, quello della vittoria, nell’ultima sfida in programma dopo più di due ore di battaglia al Palarescifina.

La squadra campione d’Italia in carica, allenata da Wang Hong Liang, ha iniziato nel migliore dei modi e oggi affronterà i rivali di sempre, l’Apuania Carrara alle 18:30, nonché campioni in carica a loro volta della seconda competizione continentale. Ci sarà un ex nella sfida, quel Leonardo Mutti che ha portato tre punti a Messina. Tre punti dopo la prima giornata anche per i toscani che hanno superato nettamente, per 3-0, gli spagnoli dell’Arteal-Sd Compostela. Il derby italiano vedrà una della due squadre balzare in testa alla classifica del raggruppamento A che si sta giocando a Messina.

Top Spin Messina – Panaceo Stockerau 3-2

La sfida si è aperta col primo singolare nel quale Leonardo Mutti ha ceduto per 0-3 a David Serdaroglu. Nel set iniziale Mutti è risalito dal 2-6 al 5-6 ed è rimasto attaccato fino al 6-7, prima di essere superato per 7-11. Nella seconda frazione l’atleta della Top Spin ha agguantato il rivale da 3-6 a 6-6, ma il nuovo scatto di Serdaroglu è valso al giocatore in forza al Panaceo Stockerau l’11-6. La sfida si è quindi conclusa con il terzo parziale che ha visto prevalere Serdaroglu ancora per 11-6.

Da applausi la vittoria ottenuta da Matteo Mutti per 3-1, nel secondo incontro, su Michal Bankosz. Nel primo e combattutissimo set il mantovano ha annullato due chances (8-10) al rivale e altre due successivamente ai vantaggi, prima di imporsi per 15-13 alla seconda opportunità in proprio favore. Nel secondo parziale, pur venendo rimontato da 6-2 a 8-9, Mutti ha tenuto duro e si è guadagnato una palla set sul 10-9, disinnescata dall’avversario. Alla seconda, però, non ha fallito per il 12-10. Tirata anche la terza frazione in cui Mutti conduceva 6-3, ma dove Bankosz ha ribaltato la situazione. Annullata la prima palla set, Mutti ha ceduto alla seconda per 10-12. Il beniamino di casa ha comunque chiuso ai giochi al quarto. Parità sino al 9-9, poi Bankosz si è costruito due set-point, rispettivamente sul 10-9 e 11-10, entrambi sventati da uno strepitoso Mutti che ha invece trasformato quella a disposizione per il 13-11 e il successo personale, osannato dal pubblico.

A seguire, Marco Rech Daldosso è stato battuto per 0-3 da Alexander Chen. Il giocatore del Panaceo Stockerau si è aggiudicato il primo set per 11-8, nonostante il tentativo di rimonta di Rech, portatosi da 4-10 a 8-10. La grande occasione per il bresciano è sfumata nel secondo parziale, quando si è trovato avanti per 10-8. Non riuscendo a concretizzare le due palle set, Rech è stato raggiunto sul 10-10 e ha finito per perdere 10-12 il parziale. Chen si è quindi preso la vittoria grazie all’11-3 del terzo, portando a condurre il Panaceo Stockerau.

Il solito immenso Matteo Mutti ha rimesso il discorso sui binari della generale parità piegando 3-1 David Serdaroglu. Ceduta per 8-11 la prima frazione, Matteo Mutti ha dominato la seconda, nella quale è volato sul 10-4, sfruttando la terza palla set per passare. Nel parziale seguente l’equilibrio ha retto sino al 5-5, poi il break di 4-0 ha determinato l’allungo decisivo di Matteo Mutti che si è imposto nuovamente per 11-6, proiettandosi a completare l’opera nel quarto. Approdato sul 7-3, con l’avversario che si era pericolosamente avvicinato (7-6), il numero 1 del ranking italiano ha mantenuto i nervi saldi, dimostrato le sue qualità e tagliato il traguardo, esultando al secondo match point (11-8).

Sul risultato complessivo di 2-2, è sceso in campo Leonardo Mutti e il suo 3-1 ha consentito alla Top Spin Messina EuCI di brindare alla vittoria. Nel primo set è andato sotto per 7-9 contro Mikal Bankosz, ma con quattro punti consecutivi ha magistralmente confezionato la rimonta incamerando il parziale. Avanti 5-3 e poi ripreso da 7-5 al 7-7 nel secondo, Leonardo Mutti è stato nuovamente autore dello scatto decisivo, bravo a mettere a segno l’11-7. Rammarico, invece, per l’esito del terzo, in cui dal 5-2 Leonardo Mutti ha subìto la rimonta, con otto punti consecutivi, di Bankosz che al terzo set-point disponibile ha prevalso 11-8. Leonardo Mutti è stato però straripante in un quarto set decisamente senza storia dopo il 5-3 e finito 11-3 fra l’entusiasmo dei tifosi presenti. Matura così il 3-2 in favore della Top Spin, vittoriosa al debutto nella Europe Cup.

