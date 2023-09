Buona prova di Akademia Città di Messina alla “prima” al PalaRescifina VIDEO - Tempostretto

Amichevole contro Soverato che è stata la partita vera nell’impianto di San Filippo. Le impressioni del capitano Martinelli e del libero Maggipinto

MESSINA – È stata la prima in casa per la nuova “Akademia Città di Messina”, anche se si trattava solo di un allenamento congiunto contro le pari categoria del Volley Soverato. Contro la formazione calabrese c’erano due precedenti dello scorso anno, in entrambi i casi avevano vinto loro. Ma anno nuovo e soprattutto nuova Akademia che alla prima uscita in amichevole nell’impianto di casa ha mostrato tutte le proprie novità e potenzialità.

A dirigere l’allenamento congiunto in panchina c’era Daniele Cesareo, sia coach Bonafede che il secondo Flavio Ferrara erano assenti perché ammalati, ma la mano del tecnico si è vista con la squadra che ha contrattaccato e sfruttato molto i muri. Nel sestetto di partenza la palleggiatrice Galletti con l’americana Payne all’opposto, Battista e Rossetto bocche da fuoco con centrali, ad alternarsi con il libero Maggipinto, Catania e Modestino. Nel corso del pomeriggio comunque c’è stato tempo per provare tutti e 13 gli elementi del roster messinese: Joly e Martinelli ad inizio del secondo parziale, Mearini inserita nel terzo e Ciancio, Felappi e Michelini ad inizio del quarto parziale quando è uscita Payne e in posizione di opposto è andata Battista.

Akademia supera Soverato 3 a 1

Un inizio che sembrava promettente per Akademia che faceva corsa di testa fino ai 10 punti, poi subiva la rimonta di Soverato che scappava sull’11-15, inutile il time out di Cesareo con le ospiti che mantenevano le distanze e chiudevano 18-25. Nel secondo e terzo parziale più decise le peloritane che mostravano tutto il loro potenziale e vincevano abbastanza agevolmente i set rispettivamente per 25-16 e 25-15 grazie a dei lunghi break ottenuti al servizio da Joly e Galletti tra le altre.

Il quarto è il più equilibrato della serata praticamente punto a punto fino alle fasi finali dove Akademia sembra in controllo quando si distende sul 23-21. Ma Soverato non ci sta e ribalta la situazione conquistandosi un set point per andare al tie break, time out dalla panchina messinese e, dopo aver annullato un set point con uno scambio serrato, Akademia vince i restanti punti in palio chiudendo alla prima occasione per 26-24. Vedremo se l’allenamento congiunto in casa di Soverato, dove si replicherà sabato pomeriggio 30 settembre, confermerà questo risultato.

L’impressione dagli spalti del PalaRescifina è stata di una squadra che già nel passato finale di stagione lotta e contende molto a muro. Ma in aggiunta può contare sugli attacchi delle nuove Payne e Battista, ma ci sarà una bella concorrenza perché anche Rossetto, Joly e Felappi hanno dimostrato di avere la “mano pesante” in attacco. Ma ad impressionare in positivo mercoledì pomeriggio è stata anche la regia offensiva di Giulia Galletti capace sempre di servire ottimi palloni da attaccare alle compagne in qualsiasi situazione di gioco. Dal tabellino, che la società ha stilato in maniera informale, tutte le ragazze, ad eccezione dei due liberi Maggipinto-Ciancio e Michelini che ha giocato solo metà quarto set, hanno segnato almeno un punto, sottolineando la prestazione corale della squadra.

Martinelli: “Molto bello il PalaRescifina”

Capitano di Akademia in questa stagione e reduce dalla cavalcata salvezza dello scorso anno Melissa Martinelli ha dichiarato: “Essendo la prima amichevole al PalaRescifina è stata una novità in questo ambiente molto bello. Dobbiamo migliorare su tanti aspetti e ci stiamo lavorando per arrivare pronti alla prossima giornata quando giocheremo la prima di campionato. Penso che serva lavorare su una questione di carattere più che su aspetti tecnici o tattici. Serve lottare su ogni palla e non buttarsi giù. In campo tutte e 13 oggi? Il coach ha sempre ribadito – conclude la capitana – come ci abbia scelto una per una e vuole che siamo tutte in grado di entrare tutte in campo e fare del nostro meglio”.

Maggipinto: “Siamo una squadra molto fisica”

Nuova esperienza a Messina per il libero e regista difensivo della squadra Marianna Maggipinto che racconta a fine gara: “È stata una bella emozione giocare questa prima partita in questo impianto, in particolare la sfida è stato un altro test che ci avvicina al campionato dopo una lunga trasferta a Trento. Oggi potevamo partire più agguerrite e concentrate nel primo set dove abbiamo lasciato un po’ troppi palloni al caso, quando invece dovevamo essere più aggressive con i muri difesa e spingere con la battuta. Siamo una squadra molto fisica, quindi ci aspettiamo di essere più incisive”.

