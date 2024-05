Bus Atm va fuori strada a Ganzirri e si schianta contro una staccionata FOTO

Paura per l'autista e per i passeggeri a bordo. L'incidente in mattinata sulla via Consolare Pompea

MESSINA – Tanta paura ma per fortuna nessun ferito grave per un incidente, stamani, a Ganzirri. Un autista Atm avrebbe perso il controllo di un bus, per cause da accertare, finendo fuori strada in via Consolare Pompea.

Il mezzo si è scontrato con una staccionata, finita in gran parte al centro dello stesso autobus. Come testimoniano le foto, il mezzo di Atm, che sarebbe uno degli ultimi consegnati e di nuova generazione, ha riportato grossi danni nella parte anteriore e anche nel retro, con i vetri e le porte in frantumi.

Un passeggero avrebbe accusato una ferita alla spalla per cui si sta procedendo ai dovuti controlli.