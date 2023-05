Bypass Baglio. Lunghe code agli svincoli di Giostra e Boccetta - Tempostretto

Molti automobilisti continuano a uscire a Giostra nonostante ci sia la possibilità, almeno in direzione Messina Centro e oltre, tramite bypass Baglio, di non uscire dalla tangenziale

Due incidenti, non gravi, nei primi due giorni di apertura del bypass Baglio. La giornata di domenica e la prima parte di lunedì, invece, sta filando tutto liscio… o quasi. Perché se per fortuna non ci sono incidenti, ci sono invece lunghe code alle uscite di Giostra e Boccetta.

Forse perché ancora non conoscono la novità, forse perché la segnaletica non è ancora chiara o forse alcuni anche per scelta, molti automobilisti continuano a uscire a Giostra nonostante ci sia la possibilità, almeno in direzione Messina Centro e oltre, tramite bypass Baglio, di non uscire dalla tangenziale.

Divieto di inversione a U

Code anche allo svincolo di Boccetta, lì dov’è stato disposto il divieto di inversione a U per rientrare in tangenziale, stamani con tanto di auto della polizia municipale a impedire la manovra. Chi pensava di rientrare, a questo punto, deve scendere fino all’incrocio con via Gagini e fare lì inversione, in tempi molto lunghi.

L’altro bypass

L’obiettivo è di finire in tempi brevissimi, erano previsti 15 giorni, i lavori per il nuovo bypass verso Boccetta. A quel punto chiuderà l’uscita di Giostra per chi viene da Villafranca e tutto il traffico sarà indirizzato sul bypass Baglio.