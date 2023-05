Tir sbatte contro guard-rail, bypass Baglio chiuso per la seconda volta in meno di 24 ore (FOTO) - Tempostretto

Ieri ad un'ora dalla riapertura una Fiat 500 ha finito la sua corsa sullo spartitraffico mettendosi di traverso sulla carreggiata

MESSINA – Nuovamente chiuso, per la seconda volta in meno di 24 ore, il bypass Baglio, aperto nel pomeriggio di ieri (venerdì). Questa mattina un tir ha sbattuto contro il guard-rail ed è rimasto bloccato, paralizzando anche il passaggio verso il bypass. Libero il transito, ma a rilento, verso l’uscita di Giostra. Monta la protesta degli automobilisti, alcuni dei quali hanno anche invitato, tra l’altro, a prestare massima attenzione quando si è alla guida dei mezzi evitando distrazioni. Il primo incidente sul bypass Baglio ad appena un’ora dall’apertura, come detto, si era verificato ieri ad un’ora dalla riapertura. Una Fiat 500 ha finito la sua corsa sullo spartitraffico mettendosi di traverso sulla carreggiata. Con molta probabilità, in quale caso, è stata “fatale” l’indecisione del conducente sulla strada da percorrere considerato che il sinistro si è verificato all’altezza della divisione della bretella in cui si procede verso Giostra. Ieri sera si sono registrati disagi per la circolazione in attesa della rimozione del mezzo incidentato. Il bypass Baglio è stato aperto intorno alle 17.50 di ieri, con quasi due ore di ritardo rispetto al previsto. Dopo tre anni, l’uscita di Giostra per chi giunge da Villafranca e quindi dalla direzione Palermo non è più obbligatoria.