Bypass Baglio. Minaldi: "Apertura a giorni" - Tempostretto

Il punto da parte del direttore generale del Cas, Salvatore Minaldi

“Stiamo aspettando di completare il collaudo statico. Il bypass Baglio aprirà a giorni”. Così il direttore del Consorzio Autostrade Siciliane, Salvatore Minaldi, in merito alle imminenti novità in tangenziale di Messina.

L’apertura del collegamento tra le due carreggiate era attesa già a metà gennaio ma i tempi di collaudo si sono rivelati più lunghi del previsto.

Niente più uscita obbligatoria a Giostra

Cosa succederà tra pochi giorni, all’apertura del bypass Baglio? Per una prima breve fase (Minaldi quantifica in una settimana) gli automobilisti in arrivo dal casello di Messina Nord Villafranca avranno due possibilità: o proseguire verso l’uscita di Giostra, come accade adesso, ed è quanto dovrà continuare a fare chi vorrà uscire a Boccetta (oltre che a Giostra, ovviamente) ma senza avere la possibilità di rientrare da Giostra e dovendo passare dalle strade cittadine; tutti gli altri potranno imboccare il nuovo bypass che porta sulla carreggiata lato mare, che da lì diverrà a doppio senso. Un gran bel vantaggio per chi deve proseguire verso Messina Centro, la zona sud, la fascia jonica e Catania, perché non ci sarà più l’obbligo di uscire a Giostra, con notevole risparmio di tempo.

Mini raccordo per Boccetta

Il doppio senso sarà di circa 3 chilometri e mezzo e terminerà poco prima della galleria Gravitelli, cioè oltre lo svincolo di Boccetta. E’ questo il motivo per il quale nella prima fase chi vorrà uscire a Boccetta dovrà continuare a uscire a Giostra. Serve un altro mini raccordo (bypass San Corrado), poco prima dello svincolo di Boccetta.

“Non può essere completato se non prima apre il bypass Baglio – spiega Minaldi – perché bisogna lavorare su un tratto di carreggiata che andrà chiuso al traffico. Ma sarà un lavoro di pochi giorni, forse di una settimana”.

Poi chiuderà l’uscita di Giostra per chi viene da Villafranca

Quando sarà aperto quest’altro mini raccordo per chi deve uscire a Boccetta, chiuderà l’uscita di Giostra per chi viene da Villafranca, in modo da poter completare i lavori sulla carreggiata lato monte del viadotto Ritiro. Resterà aperta, ormai in modo definitivo, invece, l’uscita di Giostra per chi arriva da Messina Centro Sud.