Caccia, Minutoli risponde a Caruso: “I tesserini venatori saranno consegnati nei tempi previsti”

La precisazione dell'assessore: "In sei giorni compilati 370 tesserini, nessun disservizio"

MESSINA – A distanza di 24 ore, a rispondere al consigliere comunale Giovanni Caruso sulle file e le attese per il ritiro dei tesserini venatori a pochi giorni dall’apertura della stagione della caccia è stato Massimiliano Minutoli. L’assessore ai Servizi per il cittadino è intervenuto sulla questione con alcune precisazioni.

Minutoli sui tempi d’attesa

Ha spiegato: “Il Comune di Messina rilascia circa 1100 tesserini venatori ogni anno. Il tempo medio di rilascio del tesserino venatorio distribuito in forma cartacea dalla Regione Sicilia, comprensivo di verifica della documentazione allegata all’istanza (plurimi distinti versamenti, porto d’armi, licenza di caccia, residenza, ecc…) e compilazione del tesserino in triplice copia è di circa 20/30 minuti”.

Poi ha aggiunto: ” I tesserini sono stati resi disponibili dalla ripartizione Faunistico Venatoria al Comune di Messina venerdì 9 agosto e da lunedì 12 alla data odierna in sei giorni lavorativi sono stati compilati tutti i tesserini corrispondenti alle istanze presentate, circa 370, grazie all’impiego e all’impegno di una quindicina di dipendenti destinati all’ufficio a rotazione. Pertanto non si sono registrati disservizi o lunghe code. Si evidenzia che, nonostante l’ingente numero di istanze, i tesserini sono rilasciati ‘a vista’ e saranno tutti consegnati nei tempi previsti dalla normativa entro l’apertura della stagione di caccia in conformità al calendario venatorio”.