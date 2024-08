La stagione della caccia è alle porte, “ma per il rilascio dei tesserini venatori è il caos”

Il consigliere comunale della Dc Giovanni Caruso e il collega della terza municipalità Nunzio Signorino all'attacco: "Ore di fila, è inaccettabile"

MESSINA – Giovanni Caruso, consigliere comunale della Dc, ha segnalato il caso del rilascio dei tesserini venatori in prossimità dell’avvio della stagione della caccia. Secondo il capogruppo, a Palazzo Zanca si stanno verificando non pochi disservizi, risolvibili soltanto con un’attuazione piena del decentramento amministrativo. Un argomento, quest’ultimo, di cui si parla da mesi, in attesa del nuovo regolamento.

Per Caruso il caso dei tesserini venatori rappresenta proprio “la volontà di questa amministrazione di non volere assolutamente attuare in modo concreto il decentramento amministrativo”. Un messaggio che ha lanciato anche il consigliere della terza municipalità Nunzio Signorino: “È inaccettabile che questi cittadini debbano sobbarcarsi ore di fila, quando, attraverso le circoscrizioni, si sarebbe potuta smistare la mole di lavoro e contestualmente fornire un servizio adeguato e snello”.