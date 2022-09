Cadavere in mare a Terme Vigliatore, è un 81enne di Milazzo morto mentre faceva il bagno col cane - Tempostretto

Massimo La Pietra si era immerso poco lontano da dove è stato individuato il suo corpo alla deriva

TERME VIGLIATORE – Si pensa al malore come causa della morte di Massimo La Pietra, 81enne di Milazzo, recuperato in mare al largo di Marchesana stamani dalla Guardia Costiera.

A segnalare il cadavere di un uomo erano stati alcuni bagnanti. Immediato l’intervento della Capitaneria, che hanno riportato a riva il corpo dell’uomo ormai senza vita.

Gli uomini dei soccorsi hanno recuperato anche il cane di La Pietra, che si era immerso per un bagno, al mattino, poco lontano dal punto dove è stato avvistato il suo corpo alla deriva.

La vittima era molto nota per aver lavorato a lungo, in passato, come giostraio.