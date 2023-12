Controllati i cornicioni

MESSINA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per mettere in sicurezza il prospetto di un palazzo in via Felice Bisazza (angolo Corso Cavour). L’allarme è scattato in seguito alla caduta di un marmo da una finestra, finito sul marciapiede. I Vigili del fuoco hanno controllato i cornicioni per constatare eventuali pericoli e rimuoverli. Tanti i curiosi che hanno assistito alle operazioni.