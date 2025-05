“Caio Duilio” e “Antonello” vincono il campionato scolastico di biliardo a Messina

Le due squadre rappresenteranno la città alle finali nazionali di Cervia, dal 9 all'11 maggio

MESSINA – La squadra maschile dell’Istituto Caio Duilio e quella femminile dell’Istituto Antonello si sono aggiudicate il campionato scolastico di biliardo a Messina. Il torneo fa parte del progetto “Biliardo e Scuola”, ideato dalla Fibis (Federazione Italiana Biliardo Sportivo), e che ha coinvolto quattro istituti superiori messinesi: il Caio Duilio, l’Antonello, il Minutoli e l’Archimede. Complessivamente 50 studenti, tra ragazzi e ragazze.

Un’iniziativa che ha unito sport e sapere, offrendo agli studenti l’opportunità di imparare la tecnica del biliardo sotto la guida dell’istruttore federale Antonio Di Pietro. Il progetto ha avuto anche una valenza didattica grazie alla collaborazione dei docenti di geometria e fisica, che hanno guidato gli studenti nello studio delle leggi geometriche e fisiche che si sviluppano durante l’esecuzione dei tiri per scoprire come traiettorie, angoli e forze si trasformano in colpi vincenti.

Gli studenti si sono allenati nella sala storica Biliardi Sport di Messina, approfondendo non solo l’arte del biliardo ma anche le sue affascinanti connessioni con le scienze. Un vero e proprio laboratorio interdisciplinare, dove la teoria si è fatta pratica e divertimento.

I vincitori

A conquistare il podio nel campionato maschile è stata la squadra dell’Istituto Caio Duilio, composta da: Nathan De Sagun, Vabel Cudiamat e Alessandro Cutè, guidati dalla professoressa Paola Caffarelli. Sul fronte femminile, invece,si è affermata la squadra dell’Istituto Antonello, con Marika Ciria, Emily Fisichella e Gloria Calarco, supportate dalla docente Cetty Venuti.

Le due squadre vincitrici parteciperanno alle finali nazionali, che si terranno a Cervia dal 9 all’11 maggio, dove rappresenteranno la città di Messina e le proprie scuole in un contesto educativo e sportivo.