Doppio successo per le formazioni della SIAC

La SIAC chiude il fine settimana con una doppia vittoria. Il club peloritano si è imposto, nel campionato regionale serie C1 contro il Catania mentre i giovani dell'Under 19 hanno superato la corazzata Ragalbuto, al termine di una gara tiratissima e ricca di gol.

Per quanto concerne la squadra aggiore cara al presidente Marco Ravidà ha piegato, sul parquet del “PalaNebiolo”, la tenace resistenza del Catania C5 per 1-0. Nel corso della prima frazione di gioco, ipeloritani falliscono alcune buone occasioni con Nanni Piccolo ed Antonio Colavita, mentre, sull’altro fronte, le iniziative etnee trovano pronto il portiere Paolo Morabito. A metà ripresa, Piccolo si proietta su un pallone vagante al limite dell’area e sblocca il punteggio con una staffilata sotto la traversa che non concede repliche. Nel recupero, Morabito intercetta un tiro libero degli avversari, mettendo, così, in cassaforte il prezioso successo.



Netta l'affermazione infine della compagine giovanile dell'Under 19, che, sempre al “PalaNebiolo”, ha superato il blasonato Futsal Regalbuto (4-3) nella prima gara del girone di categoria. A siglare il meritato successo sono stati Salvatore D'Urso Francesco Corrieri, autore di una tripletta, ed Alessandro D'Angelo. Mercoledì è in programma la sfida esterna di Coppa Italia contro il Real Cefalù.