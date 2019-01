Per la SIAC è tempo di Coppa Italia. Domani sfida contro la Pro Nissa

Al suo primo anno nella massima categoria regionale, la SIAC, compagine cara al presidente Marco Ravidà ha centrato l’obiettivo primeggiando in due triangolari. Piccolo e compagni se la vedranno, sul parquet del “Palamilan”, con i padroni di casa della Nuova Pro Nissa, grandi favoriti per alzare la Coppa Italia. Arbitreranno la partita i signori Luparello di Agrigento e Burletti di Ragusa.

I nisseni, che presentano in organico diversi talentuosi brasiliani, sembra sappiano soltanto vincere in questa stagione, come confermano i 13 successi in altrettante partite disputate nella regular season con ben 70 gol realizzati ed appena 15 incassati. I ragazzi guidati dal tecnico peloritano Massimiliano Fede si sono allenati con lodevole impegno durante le festività natalizie e cercheranno di far valere, fino in fondo, le proprie ottime qualità per conquistare la qualificazione alla finale di venerdì sera.

“Sappiamo di dover affrontare un avversario davvero forte e davanti ai loro sostenitori, ma faremo il massimo per ben figurare – ha dichiarato, alla vigilia del match, il direttore generale Salvatore La Mendola - l’aver ottenuto l’accesso alla Final Four rappresenta già un traguardo storico per il nostro club, che proprio tra qualche giorno festeggerà i vent’anni dalla fondazione”.

Nel successivo incontro in programma, si sfideranno Augusta C5 e Marsala Futsal.