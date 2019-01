Serie A operazione nostalgia. Il Messina vince la "Machenesanno's cup"

"Alzala Messina, alzala! Il Messina trionfa, la Machenesanno's Cup è tua! Ogni messinese deve condividere questo risultato, perché in questa competizione avete fatto un capolavoro. Tutti uniti, avete vinto delle sfide pazzesche. Complimenti di cuore per il risultato. Oggi, ancor di più, siete entrati nella storia".

E' il messaggio sulla pagina Facebook "Serie A operazione nostalgia", seguita da quasi un milione di follower, che ha confrontato tra loro trentadue tridenti che hanno brillato sui campi di calcio della serie A tra i primi ’90 e metà degli anni 2000.

Si votava cliccando "Mi piace" solo sulla foto del tridente che si voleva far vincere. E dopo il Cagliari (Muzzi, Oliveira, Dely Valdes), il Pisa (Neri, Padovano, Piovanelli) e il Bologna (Roberto Baggio, Andersson, Kolyvanov), il trio del Messina 2004/2005 (Di Napoli, Zampagna e Iliev) ha battuto persino quelli del Milan (Van Basten, Gullit e Massaro) e dell'Inter (Ronaldo, Roberto Baggio e Zamorano). Poi in semifinale il Foggia (Signori, Baiano e Rambaudi) e in finale il Lecce (Chevanton, Vucinic e Konan).