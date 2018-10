Celebrato il primo turno del campionato amatoriale targato MSP Italia

Ha preso il via il campionato di calcio amatoriale MSP Italia. Anche quest'anno organizzatore della kermesse calcistica è Alessandro Cacciotto, responsabile provinciale e regionale il quale sottolinea che anche quest'anno, il primo turno della nuova stagione, non ha tradito le aspettative. Tanto spettacolo, sano agonismo e passione sono stati il minimo comune denominatore delle 8 partite che hanno visto confrontarsi ben 16 squadre.

Giovedì si è giocata la gara inaugurale del torneo con il il Campetto che si è opposto al Trinacria. Le squadre care a Danilo Mento e Carmelo Vito, si sono divise la posta con il risultato di 1 a 1, con le reti di Broccio per il Campetto, Boni Roberto per il Trinacria Calcio. Nel turno di venerdì l’esordiente Real Fenice di Franco Irrera piega i vice campioni provinciali e freschi di supercoppa Planet Win 365.

Il turno domenicale ha invece visto impegnate 4 squadre: Villari Cardile e Peloro Annunziata, Antenati Pub e Atletico Cameris. La Villari Cardile di Rinaldi Domenico è stata battuta 4 a 0 dai ragazzi di Peppe Chillè e Carlo Tomasello. Sugli scudi certamente il bomber Luca Belfiore che strappa gli applausi grazie ad una tripletta. Al Despar Stadium si è invece consumato il “derby” Interisano: le due compagini sono infatti rappresentate dai fratelli Roberto per gli Antenati Pub e Gianfranco per l’Atletico Cameris.



Per quanto concerne il completamento delle gare, lunedì San Filippo e Camp Nou si sono affrontati a viso aperto dando vita ad una interessante partita. Gli uomini di Giovanni Quattrocchi hanno avuto la meglio sulla formazione cara a Nicola Cadili. 2 a 0 il risultato finale a favore del Camp Nou con le reti di Locorotondo e Cucinotta. Esordio anche per Euromatic e Uragano Soccer. A Mili Marina gli uomini di Giovanni Casco hanno avuto la meglio con un perentorio 4 a 0 sulla formazione cara ad Antonio Sergi, all’esordio alla guida della formazione in maglia verde.



Al Bonanno si è registrata una gara scoppiettante tra la coriacea Kingdom (squadra dedicata ad Andrea Scaglione) e l’esordiente Alì Terme Calcio. Un pirotecnico 4 a 3 a favore della Kingdom il risultato finale. Doppietta di Santo Lucchese e reti di Visalli e Davì per la Kingdom, doppietta di David Lipari e Carpo Giuseppe per gli uomini di Fabrizio Conte.



La giornata si è conclusa con una gara esaltante che ha visto affrontarsi due ottime formazioni: il San Paolo di Pasquale Mafrici e il Messina Nord di Tommaso Di Pietro. Risultato finale 3 a 2 a favore del San Paolo autore di una straordinaria rimonta da 0 a 2 a 3 a 2. Le reti: Lipari e Zanghi per il Messina Nord e tripletta dello scatenato Davide Fugazzotto per i “gialli” di mister Cento.