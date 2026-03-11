Caos biglietti per il Messina: scoppia il caso tra i circuiti di vendita

Posto Riservato scrive ai tifosi e segnala la vicenda alle autorità: “C’è troppa confusione, servono certezze”

MESSINA – Non c’è pace in casa Acr Messina. Mentre sul campo si lotta per la salvezza, scoppia un’aspra polemica legata alla gestione della biglietteria per la prossima gara casalinga dei biancoscudati. Al centro della contesa c’è l’improvviso sdoppiamento dei canali di vendita.

Il comunicato del gestore storico

A sollevare il caso è stata la società Posto Riservato, che attraverso una nota ufficiale ha voluto fare chiarezza sulla situazione. Secondo quanto dichiarato dal circuito, l’imprevisto cambio di rotta della società sportiva rischierebbe di minare un equilibrio che durava da oltre un decennio.

“Riteniamo doveroso informare i tifosi dell’Acr Messina circa la situazione emersa nelle ultime ore in relazione alla vendita dei titoli di accesso alla prossima gara casalinga”, esordisce la nota. “Come avviene regolarmente da anni, e in linea con una consuetudine ormai consolidata tra i tifosi, nella giornata di lunedì 9 marzo è stata avviata la prevendita dei biglietti attraverso il consueto circuito di vendita”.

La comparsa di un secondo circuito

Il problema sarebbe nato nelle ultime ventiquattr’ore, con l’inserimento di una nuova piattaforma di vendita.

“Nella giornata odierna abbiamo tuttavia appreso che la società sportiva Acr Messina ha attivato la vendita dei titoli di accesso anche mediante un ulteriore circuito di biglietteria. Tale circostanza sta generando, secondo quanto segnalato da numerosi tifosi, alcune incertezze circa le modalità di acquisto dei biglietti, in particolare tra coloro che hanno già acquistato il proprio titolo di accesso nei giorni scorsi e che stanno contattando i nostri punti vendita per ottenere chiarimenti”.

La segnalazione alle autorità

Posto Riservato annuncia passi formali per tutelare i tifosi. “Negli ultimi dieci anni, al di là delle alterne vicende sportive e societarie, i sostenitori giallorossi hanno sempre avuto almeno una certezza: sapere con chiarezza dove e come acquistare i biglietti per assistere alle partite della propria squadra. Prendiamo atto con rammarico di una situazione che rischia di incidere su un assetto organizzativo che negli anni aveva garantito ai tifosi chiarezza e stabilità nelle modalità di acquisto”.

Il gestore prosegue sottolineando come la propria operatività rimanga garantita, ma lancia un avviso: “Nel frattempo abbiamo ritenuto opportuno segnalare la vicenda alle competenti autorità affinché possano essere valutati i profili connessi alla corretta gestione della vendita dei titoli di accesso e alla tutela degli spettatori. Il nostro unico obiettivo resta quello di assicurare ai tifosi un servizio chiaro, affidabile e trasparente, come avvenuto ininterrottamente negli ultimi anni”.

Rispetto per la tifoseria

In chiusura, il comunicato ribadisce la necessità di non complicare ulteriormente il rapporto tra la squadra e la sua comunità: “I tifosi meritano rispetto, chiarezza e certezze. Confondere anche il modo in cui si acquistano i biglietti per andare allo stadio significa aggiungere inutili difficoltà a una comunità di appassionati che negli anni ha già dovuto affrontare fin troppe delusioni”.