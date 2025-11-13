Calcio Balilla Paralimpico, per la Mediterranea Eventi successo organizzativo e piazzamenti

I campionati italiani di calcio balilla paralimpico ospitati a Rovigo hanno portato grandi riconoscimenti all'associazione peloritana

Sono stati tre giorni di sport, inclusione ed emozioni quelli vissuti nel weekend appena concluso a Rovigo, dove è andato in scena il Campionato Italiano di Calcio Balilla Paralimpico 2025, indetto dalla Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla ed organizzato dal promoter messinese Mediterranea Eventi in partnership con il Comune di Rovigo.

Negli spazi del Censer, struttura messa a disposizione grazie al prezioso contributo della Fondazione Cariparo, l’evento ha richiamato un numero importante di atleti provenienti da ogni parte d’Italia, impegnati in un’intensa due giorni di gare ed attività collaterali. È stata una grande festa di sport paralimpico, iniziata con la cerimonia inaugurale svoltasi sabato alla presenza di numerose autorità, rappresentanti istituzionali ed ospiti speciali, che ha ufficialmente dato il via alla manifestazione. Nel corso dell’inaugurazione, inoltre, sono stati consegnati diversi riconoscimenti a personalità, atleti ed arbitri del mondo del calcio balilla paralimpico che si sono distinti nel promuovere i valori dello sport inclusivo, tra i quali il prestigioso premio “Ominodoro 2025”, assegnato dalla FPICB anche ad Antonino Fiannacca, atleta del team di calcio balilla di Mediterranea Eventi.

Il pomeriggio di sabato è stato caratterizzato da un’intensa tornata di gare, che ha visto i migliori atleti paralimpici italiani sfidarsi con grande agonismo e spirito di squadra, fino ad arrivare alle finalissime della domenica mattina, seguite dalla cerimonia di chiusura e dalle premiazioni ufficiali. La giornata di sabato, inoltre, è stata aperta a diverse attività collaterali, tra le quali anche le entusiasmanti partite promozionali sul maxi calciobalilla.

Soddisfazione degli organizzatori

Per la Mediterranea Eventi, quindi, quella di Rovigo è stata un’edizione di risultati straordinari, tanto dal punto di vista organizzativo che da quello sportivo. Il team messinese è tornato a casa con diverse medaglie e piazzamenti di rilievo, a testimonianza dell’ottimo percorso tecnico realizzato e dei tanti progressi ottenuti da tutto il gruppo. “Quello di Rovigo è stato un evento di altissimo livello tecnico e organizzativo – dichiara il team Mediterranea Eventi – Siamo molto soddisfatti della riuscita della manifestazione e non possiamo che ringraziare la FPICB per la fiducia nel nostro operato ed il Comune di Rovigo per averci sostenuto, cosi come i diversi attori coinvolti che ci hanno dato un grande sostengo per realizzare questo evento, tra il quali la Fondazione Cariparo e la Croce Rossa di Rovigo. Il nostro gruppo torna a casa con risultati importanti e con la consapevolezza di essere cresciuti sotto ogni punto di vista: umano e tecnico. Adesso mettiamo nel mirino un altro evento che ci vedrà impegnati in prima fila: la World Champions League in programma a Febbraio a Messina, per la prima volta in assoluto in Italia, e che vedrà per la prima volta la partecipazione anche di atleti del mondo paralimpico”.

I risultati del campionato italiano paralimpico

Questi i risultati del Campionato Italiano Paralimpico 2025, con alcune prestigiose medaglie ottenute dagli ateti di Mediterranea Eventi. Tra le donne, Angelita Alves ha dominato sia nel singolo femminile ITSF che in quello RNU, precedendo Maria Luigia Civili e Nadia Bala, entrambe a podio in entrambe le categorie. Nella categoria TS1, doppietta per Roberto Silvestro, vincitore sia nel singolo ITSF che nel singolo RNU, davanti ad Alen Sonza ed al messinese Antonino Fiannacca, che ha conquistato due splendide medaglie di bronzo. Nel TS2 ITSF il titolo è andato a Francesco Valente, con Luciano Gigante e Davide Costantino a completare il podio; mentre nel TS2 RNU ha trionfato Luciano Gigante, seguito da Davide Costantino e Francesco Valente.

Successo anche per Domenico Smario, che si è imposto nel TS3 ITSF e nel TS3 RNU, precedendo rispettivamente Daniele Riga, Paolo De Florio e Rosario Di Dio. Nelle gare a squadre, Roberto Silvestro ha completato un campionato perfetto conquistando anche il titolo di Campione d’Italia nel doppio ITSF insieme a Paolo De Florio, mentre nel doppio RNU la vittoria è andata alla coppia Silvestro–Alves, davanti alla coppia Bonanno–Fiannacca e De Florio–Di Dio.

Grande entusiasmo anche per il Torneo DIR del Campionato Italiano Paralimpico FPICB 2025, che ha visto trionfare gli atleti di Mediterranea Eventi Pancrazio Giacobbe e Maria Cristina De Michele, seguiti da Filippo Uncini e Gianluca Tenan, con il terzo posto conquistato dall’altro atleta messinese Simone Sollima in coppia con Filippo Melato. Una menzione speciale, infine, per i finalisti Chiara Sicchirollo e Cristian Rossi e per la coppia composta da Tedy Cyrdia e Tommaso Veronese, che hanno ricevuto il riconoscimento FPICB per l’impegno e lo spirito sportivo.