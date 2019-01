Il Città di Messina in trasferta contro il Gela nell'anticipo di sabato

Sono 23 i convocati dal tecnico Giuseppe Furnari e dal suo staff per l'anticipo del XIV turno del Campionato di Serie D: il Città di Messina affronta il Gela Calcio al "Valentino Mazzola" di San Cataldo.

Il tecnico peloritano dovrà scontare un turno di squalifica, il suo posto in panchina verrà occupato dall'allenatore in seconda Domenico Musiano.

Assenti per intervento del Giudice Sportivo anche Fragapane e Paterniti. Indisponibili gli infortunati Costa, Cannino, Cangemi e Di Vincenzo.

Rientrano tra i convocati Calcagno, che ha scontato il turno di squalifica, e Bonamonte finalmente riabilitato. Aggregato il portiere classe 2002 Samuele Foti.

Arrivato infine il transfer per Paolo Argomenti, a disposizione dei giallorossi.



PORTIERI Bonasera, Foti, Berikashvili

DIFENSORI Berra, Bellopede, Dama, Grasso, Crucitti, Bombara, Romeo, Mannino

CENTROCAMPISTI Calcagno, Fofana, Nicosia, Quintoni, Bonamonte, Ferraù, Silvestri

ATTACCANTI Galesio, Codagnone, Princi, Santoro, Argomenti