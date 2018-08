Compagno, Ba e Pizzo. Tre giovani arrivi per il Messina

Tre giovani nuovi acquisti per il Messina. Dal Trapani arriva il portiere Giovanni Compagno. Nato a Palermo il 15 dicembre 1999, si è messo in mostra nella formazione Berretti dei granata allenata da Stefano Firicano e negli ultimi due anni si è allenato in pianta stabile con la prima squadra.

Ufficiale anche il difensore senegalese Simy Mbaye Ba. Nato l’1 settembre 1999, si è aggregato al gruppo giallorosso già da una decina di giorni

C'è poi l’attaccante Luca Cosimo Pizzo. Nato a Marsala il 4 settembre 2000, arriva dalla Virtus Francavilla. Cresciuto nelle giovanili del Novara, ha militato una stagione all’Acireale.

Tutt'e tre sono già a disposizione dell’allenatore Pietro Infantino per la gara di Coppa Italia contro l’Igea Virtus.