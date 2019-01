Coppa Italia. Il Messina vince a Picerno e si qualifica ai quarti. FOTO

Fatica in campionato ma in Coppa Italia è altra musica. Il Messina vince in casa della capolista del girone H, il Picerno, e si qualifica ai quarti di finale.

Giallorossi avanti già al 7': cross di Catalano, testa di Ba, palla in rete. Dopo aver sfiorato il raddoppio con Tedesco, al 24', arriva subito il pari dei locali. Protagonista di nuovo Ba, stavolta in negativo, che mette nella propria porta per evitare l'intervento di Gallon. Dieci minuti e il Messina torna in vantaggio: punizione di Cocimano, respinta di Fusco, Tedesco è il più lesto ad avventarsi sul pallone e siglare l'1-2.

In avvio di ripresa, giallorossi pericolosi con Bossa, ma il suo tiro viene respinto. E di nuovo il Picerno pareggia, stavolta con Gallon. Ancora Messina vicino al tris, prima con Cocimano al 60', poi con Catalano al 75', provvidenziale l'intervento del portiere Fusco. Il vantaggio, meritato, arriva all'82', con Catalano. I lucani non reagiscono, anzi è il Messina a chiudere la gara nel recupero, con Cocimano.

Prossimo turno il 30 gennaio contro l'Albalogna. Ma la bella vittoria deve servire da viatico per un'immediata risalita in campionato.

PICERNO - MESSINA 2-4

PICERNO: Fusco, Spinelli, Cesarano (87' De Santis), Impagliazzo, Pitarresi, Bassini, D’Alessandro (80' Sambou), Lordi (46' Kosovan), Camara (46' Esposito), Ianniello (87' Conte), Gallon. Allenatore: Giacomarro.

MESSINA: Lourencon, Dascoli (65' Biondi), Barbera, Traditi (75' Janse), Ba, Sambinha, Tedesco, Bossa (80' Amadio), Genevier, Cocimano, Catalano (85' Selvaggio). Allenatore: Biagioni

ARBITRO: Gianluca Grasso di Ariano Irpino. ASSISTENTI: Davide Fedele di Lecce e Mauro Antonio De Palma di Monza.

RETI: 7' Ba, 25' autogol di Ba, 37' Tedesco, 53' Gallon, 82' Catalano, 94' Cocimano