Calcio da tavolo, il Messina Table Soccer impegnato in Coppa Italia - Tempostretto

Sabato le gare individuali con Rosario Ifrigerio, Cesare Natoli, Armando Giuffrè, Alessandro Natoli e Riccardo Natoli. Domenica la gara a squadre

Week-end di grande evento per il Calcio da Tavolo nazionale e per il Messina Table Soccer. Sabato 15 e domenica 16 è infatti in programma, dopo quattro anni di stop dovuti alla pandemia, la Coppa Italia FISCT, sia individuale che a squadre. Presso il Centro Sportivo “Sabatino D’Angelo” di San Benedetto del Tronto, la Coppa Italia 2023 prevede una formula totalmente rinnovata rispetto alle precedenti edizioni. Nelle competizioni individuali (che si svolgeranno nella giornata di sabato), è stato introdotto, per la prima volta, il tabellone MASTER, che prevede esclusivamente la partecipazione dell’eccellenza del movimento del calcio da tavolo italiano, con i 24 migliori atleti del circuito FISCT che si sfideranno per questo prestigioso riconoscimento. Previste, inoltre, le classiche competizioni OPEN, con ben 100 partecipanti, e VETERAN, che vede iscritti 54 giocatori over 45. Senza dimenticare, ovviamente, i tornei giovanili (UNDER 20, UNDER 16 e UNDER 12) e la competizione LADIES, per un totale di 208 partecipanti complessivi ai tornei individuali.

Tra l’altro, gli atleti che verranno eliminati dalla fase a gironi del torneo Open accederanno direttamente al tabellone CADETTI, per l’assegnazione del titolo anche in questa specifica categoria, mentre i vincitori delle competizioni individuali Master e Veteran saranno qualificati di diritto alla competizione individuale dei Campionati Europei 2023, che si svolgeranno il 16 e 17 Settembre presso Gibilterra, rappresentando i colori azzurri della Nazionale Italiana di Calcio da Tavolo. Messina sabato in campo con cinque atleti: Rosario Ifrigerio, Cesare Natoli, Armando Giuffrè, Alessandro Natoli e Riccardo Natoli, tutti nella categoria Open, con il classe 2004 Riccardo Natoli che prenderà parte anche alla categoria Under 20. Domenica previsto il tabellone a squadre, diviso in Master e Cadetti, con il Messina, squadra impegnata l’anno prossimo in Serie B, inserita fra le migliori 18 squadre partecipanti alla Coppa. Nel girone 2 se la vedrà con quattro formazioni di Serie A (Ascoli, Reggio Emilia, Perugia e Salernitana) e con una corazzata della serie cadetta, il CCT Roma. La squadra giallorossa vedrà aggiungersi agli atleti già citati anche Salvo Riggio, che ricomporrà così il sestetto che ha conquistato la serie B nell’ottobre scorso.