Calcio giovanile, fasi finali per il campionato provinciale Aics

La manifestazione riguarda oltre 600 ragazzi sotto i quindici anni tra le categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi

MESSINA – Il campionato provinciale Aics di calcio giovanile è giunto alla fase clou. La manifestazione, organizzata dall’Aics Messina del presidente Pierangelo Margareci, sta riguardando le categorie: Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi. In totale, oltre 500 i ragazzi impegnati con un’età compresa tra i 5 e i 15 anni. Le vincitrici di Primi Calci, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi si assicureranno, oltre all’ambito titolo messinese, la possibilità di rappresentare l’intera provincia alle finali regionali, che si svolgeranno, dal 19 al 21 aprile, all’Athena Resort di Ragusa.

Attualmente è terminata la fase a gironi e si stanno disputando le prime partite delle semifinali. Sul campo “Punto Verde”, Messina Boys e Messina Sud hanno obliterato il prezioso “pass” per le finali Giovanissimi, battendo rispettivamente Atene Rosso (4-1) e Atene Bianco 4-3. Per quanto riguarda, invece, i Piccoli Amici, la JC Academy ha avuto ragione del Messina Boys per 3 a 1. Con lo stesso punteggio, il Garden Club si è imposto sul Messina Sud. Tutte le squadre partecipanti proseguiranno il loro cammino anche attraverso le parallele Coppe “Giuseppe e Gaetano Gulisano”, “Giovanni e Mimmo Geraci”, “Milko Panebianco” e “Aics”, fortemente volute da Margareci per centrare un doppio obiettivo. “Ricordare personaggi cari all’Aics ed al mondo sportivo messinese e, nel contempo, dare la possibilità agli entusiasti ragazzi di continuare a giocare e divertirsi”.

L’attesa cerimonia di premiazione si svolgerà, infine, martedì 5 marzo (inizio ore 17.30) presso l’Auditorium dell’Istituto “Cristo Re”. Sarà una grande festa per i calciatori e le loro associazioni affiliate all’Aics.

Articoli correlati