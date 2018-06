Gruppo friulano interessato al Messina. "Troppo un milione per il ripescaggio"

Un gruppo friulano è pronto a liquidare 115mila euro a Pietro Sciotto per le spese sostenute per lo scorso campionato di serie D. In realtà le spese sostenute da Sciotto sono molto più alte, nell'ordine di circa 600mila euro, cifra che comunque si è dimostrata insufficiente per puntare alla promozione.

"Il gruppo intende restare anonimo fino al primo atto esecutivo - scrive il loro rappresentante e mediatore, il giornalista Gianfranco Pensavalli -, ovvero un tavolo che comprenda anche i nuovi amministratori comunali e il dirigente preposto alla gestione stadi". L'interesse è a gestire il solo stadio Franco Scoglio e non anche il Giovanni Celeste.

"Il gruppo è composto attualmente da nove soci - si legge ancora nella manifestazione d'interesse, tutti con esperienze specifiche in serie A, C, D ed Eccellenza in Veneto e in Friuli. L'investimento ipotizzato è di circa 3,2 milioni di euro in un triennio".

Per i friulani, il ripescaggio non è fattibile perché il costo, di poco superiore al milione, è considerato troppo elevato.

L'operazione dovrebbe essere conclusa entro il 18 luglio. Sciotto dovrebbe provvedere all'iscrizione e sarebbe poi rimborsato. Il ritiro dovrebbe svolgersi in Friuli, tra Pordenone e l'alta Carnia, per motivi di marchio legati al gruppo. Alcuni partner sarebbero interessati all'acquisizione di spazi pubblicitari allo stadio, per una cifra non inferiore a 600mila euro.

"Colgo con piacere l'ipotesi di una manifestazione d'interesse per l'acquisizione dell'Acr Messina, in vero non ancora ufficializzata alla nostra Amministrazione - dice il neo assessore allo sport, Pippo Scattareggia -. L'ipotesi di una partnership con la nostra Amministrazione seppur suggestiva merita la giusta attenzione in una programmazione che consenta realmente al Messina un proficuo percorso sportivo ai livelli più competitivi. Interesse quest'ultimo che manifestiamo per tutte le squadre in tutti i settori sportivi messinesi. Mi farò immediatamente promotore col sindaco Cateno De Luca di verificare le intenzioni dichiarate per mezzo stampa dai diversi imprenditori, così, ci auguriamo, da poter trovare soluzioni idonee e significative ai fini della risoluzione della vertenza sportiva dell'Acr Messina."

Di pari passo, stamani Dino Bramanti ha confermato l'interesse da parte di alcuni imprenditori messinesi a sponsorizzazioni importanti per la squadra di Sciotto. Il sindaco De Luca dovrà incontrarli, così come i dirigenti del Città di Messina. La speranza è che si possa creare un unico forte Messina, un'inversione di tendenza rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni.