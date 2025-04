Calcio Eccellenza, il Milazzo batte la Jonica e va in Serie D

Un risultato storico al termine di un campionato da sogno che è valso il primo posto in classifica

Il Milazzo batte la Jonica 1-0 in trasferta e vola in serie D. A segnare il gol decisivo Ferrè nel recupero del primo tempo. La squadra di mister Bognanni blinda così il primo posto nel girone B di Eccellenza, resistendo infine al Modica, vittorioso in trasferta contro il Rosmarino, che era rimasto agganciato ai mamertini fino alla 30ª e ultima giornata. Attimi di paura nel finale quando l’allenatore della Jonica, Enzo Famulari, ha accusato un malore, rianimato nello spogliatoio da assistente arbitrale e da un dirigente è stato portato poi al Policlinico di Messina ed è fuori pericolo.

Nella città del Capo la serie D mancava da 15 anni, il gruppo rossoblù ha chiuso una stagione storica condita da 19 vittorie, tante quanto il Modica, 9 pareggi, che alla fine hanno fatto la differenza, e sole due sconfitte. La miglior difesa del girone B di Eccellenza, solo 11 reti incassate, ha totalizzato 66 punti. Due in più del Modica che chiude a 64, al terzo posto il Vittoria a quota 60 e miglior attacco del torneo con sessantaquattro reti realizzate, il Milazzo si ferma a quota quarantuno. Giuseppe La Spada è il capocannoniere dei mamertini a quota quindici reti, di cui quattro su rigore, Gabriele Franchina lo seguo a sette.

I numeri della promozione del Milazzo

La stagione del Milazzo era iniziata con sette vittorie consecutive e sempre il primato in classifica, dopo la settima giornata in solitaria. L’imbattibilità è caduta alla nona giornata in seguito alla sconfitta contro il Leonzio per 1-0. La striscia di risultati utili consecutivi è ripresa per altre dodici giornate, toccando il massimo vantaggio sulla seconda in classifica Vittoria di +5, fino alla seconda sconfitta contro alla 22ª di campionato, unica in casa contro il Mazzarrone (0-1), a seguire i passi falso con il doppio pari consecutivo con Nebros (1-1) e ancora Leonzio (mai battuta in stagione) a reti bianche. Dopo questo trittico era stato ceduto il primo posto al Modica distante -3. La vittoria nella giornata successiva proprio nello scontro diretto in trasferta era valso nuovamente il primo posto. Le tre squadre (Milazzo, Modica e Vittoria) hanno poi viaggiato appaiate fino alle ultime due giornate. Lo zero a zero del Modica in casa contro la Polisportiva Gioiosa nella 29ª giornata riportava i mamertini soli al comando.

Rendimento del Milazzo quasi identico tra casa e trasferta con 34 punti ottenuti al “Salmeri” con 10 vittoria, 4 pareggi e una sconfitta, e 32 lontano dalle mura amiche, 9 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta. In casa però solo due reti subite. Negli scontri diretti contro le più forti della classe Milazzo ha vinto entrambi i confronti contro il Modica (2-1 al Salmeri e 0-1 in trasferta) e ha pareggiato entrambe le volte col Vittoria (2-2 in trasferta e 0-0 in casa).

