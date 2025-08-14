Calcio, la Usclo Pace si ritrova al Giovanni XXIII dopo trent’anni

La storica squadra che ottenne la promozione in Seconda Categoria nel 1999 torna in campo e regala a mister Morgante una targa ricordo

MESSINA – Si sono rivisti dopo quasi trent’anni, calcando il campo di erba sintetica che fino alla fine degli anni novanta era il loro polveroso “campo di casa”: quel Giovanni XXIII che tutti a Messina ricordano come il “Trocadero”, dal nome di un vecchio locale ormai abbandonato a pochi metri da lì. E’ stato grazie alla spinta data dall’ex difensore Luigi Tomasello che i ragazzi dell’Usclo Pace, squadra che militava in Terza Categoria, e che ottenne nel 1999 la promozione in Seconda Categoria, durata poi solo un anno, si sono ritrovati nella loro casa di tanti anni fa, insieme al loro mitico allenatore del tempo, oggi 75enne Lillo Morgante.

Dopo la classica partitella 7 contro 7, giocata a buon ritmo da entrambe le parti e conclusasi per 5-2, nonostante gli anni ed i chili in più, la comitiva si è subito spostata in una vicina focacceria della riviera nord, dove un commosso “mister” Morgante ha ricevuto una targa ricordo, donata da tutti i componenti della sua squadra, che gli ha reso il giusto omaggio per gli anni spensierati vissuti insieme quasi trent’anni fa fra campo e spogliatoi.