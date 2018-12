Il Messina ospita il Troina, il CdM va ad Acireale

Due nuovi acquisti, per il Messina, alla vigilia della gara interna contro il Troina. Sono il portiere Jairo Lourencon, nato a Indaiatuba (Brasile) il 24 marzo 1994, (cresciuto nelle giovanili del San Paolo e in possesso del passaporto italiano, aveva iniziato la stagione con il Como) e il difensore Giuseppe Zappalà, nato a Catania il 28 maggio 1990, aveva iniziato la stagione alla Sancataldese. Nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie di Acireale e Siracusa.

Sono 22 i convocati del tecnico Giuseppe Furnari per la trasferta della XIII Giornata del Campionato di Serie D, che vedrà il Città di Messina affrontare il Città di Acireale domani alle ore 15:00 allo Stadio "Tupparello". Bombara, Portovenero e Feuillassier restano ai box, così come Ferraù, indisponibile per infortunio muscolare. Torna tra i convocati Sergio Silvestri. Prima chiamata per il classe 2002 Simone Motta, duttile esterno in forza alla formazione Under 17.

PORTIERI: Amella, Paterniti, Berikashvili;

DIFENSORI: Bellopede, Berra, Grasso, Dama, Crucitti, Cannino, Motta, Fragapane;

CENTROCAMPISTI: Fofana, Calcagno, Silvestri, Cangemi, Nicosia, Quintoni, Bonamonte;

ATTACCANTI: Princi, Di Vincenzo, Galesio, Codagnone