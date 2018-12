Messina, via anche quattro big: Gambino, Russo, Cossentino e Petrilli

Tre giocatori sospesi, rescissione consensuale con un quarto. E stavolta non si tratta di under, come i sei della scorsa settimana, ma di quattro big. Quelli che avrebbero dovuto far fare il salto di qualità al Messina e invece hanno deluso.

Sono stati sospesi dagli allenamenti, "perché non rientrano nei piani tecnici della società" i difensori Cossentino e Russo e l'attaccante Gambino. Rescissione consensuale, invece, con l'attaccante Petrilli.

Ora il Messina dovrà ovviamente trovare dei sostituti sul mercato.