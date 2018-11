Pioggia sul Franco Scoglio. Messina - Castrovillari rinviata... di nuovo

Di nuovo rinviata. Per la seconda volta Messina - Castrovillari non si può giocare, a causa del terreno di gioco impraticabile. L'arbitro Brabiero di Campobasso ha provato, insieme ai due capitani, a far rimbalzare il pallone ma senza risultati. I calabresi, quindi, dovranno tornare per la terza volta a Messina, a data da destinarsi. In città, domenica prossima, arriverà il Troina e sarà necessario fare punti per invertire il trend negativo.

MESSINA - CASTROVILLARI RINVIATA

MESSINA: Meo, Sarcone, Dascoli, Traditi, Porcaro, Cossentino, Arcidiacono, Bossa, Rabbeni, Genevier, Petrillo. Allenatore: Biagioni

CASTROVILLARI: Cellitti, Grimaldi, Catinali, Della Guardia, Ungaro, Lavrendi, Ennin, Lomasto, Ielo, Forgione, Puntoriere. Allenatore: Marra

ARBITRO: Barbiero di Campobasso. ASSISTENTI: Ticani di Roma 2 e Giudice di Frosinone