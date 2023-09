Call center Cup in affanno, "i cittadini hanno ragione ma il disservizio non dipende da noi" - Tempostretto

La cooperativa "Asso": "Proposte due soluzioni alle 4 aziende sanitarie messinesi dato il numero crescente di telefonate. Ma non abbiamo avuto risposta"

MESSINA – “Riceviamo un volume annuo di telefonate ben superiore a quello previsto nel bando di gara, con picchi superiori a 190mila telefonate al mese. Il servizio è cresciuto sempre di più dal luglio 2022. Abbiamo così, in una situazione di disagio dei cittadini e di stress delle operatrici e degli operatori telefonici, proposto due soluzioni alle aziende sanitarie di Messina: Asp, Papardo, Irccs Bonino-Pulejo e Policlinico G. Martino. Ma non abbiamo ricevuto risposta. Il tempo passa e il servizio continua a crescere, poco meno di 46.000 telefonate nei primi sette giorni di settembre, e il rischio concreto è che oggi quelle soluzioni proposte non siano più sufficienti a risolvere il problema”. La cooperativa sociale “Asso”, che gestisce il servizio di call center del Centro unico prenotazioni messine, chiarisce i punti critici su un tema al centro dell’attenzione.

Sette precisazioni di “Asso” e una soluzione tecnica affidata alle quattro aziende messinesi