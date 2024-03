“Calzini spaiati su tacco 12”: quando l’arte ironizza su uomini e donne

La mostra con le opere di Vania Elettra Tam e Pupi Fuschi alla Galleria d’arte "Zancle Art Project" di Messina sarà visitabile dal 23 marzo al 27 aprile

MESSINA – Prenderà il via il prossimo 23 marzo, alle ore 18, “Calzini spaiati su tacco 12 (ironia di genere)” presso la Galleria d’arte “Zancle Art Project” di Messina, in via Legnano 32, dove verranno esposte le opere di Vania Elettra Tam e Pupi Fuschi, con la curatela e testo critico di Mariateresa Zagone. La mostra rappresenta una nuova ed entusiasmante tappa del progetto “ZAP” con l’obiettivo di portare in città la ricerca più attuale, mirando ad inserire Messina nella cartina geografica dell’arte contemporanea italiana. “Calzini spaiati su tacco 12 (ironia di genere)”, visitabile fino al 27 aprile, dal lunedì al sabato dalle 16:30 alle 20:00.

La mostra lascia totale autonomia di significato alle opere limitandosi ad individuare nel focus tematico Ironia – Spostamento il punto di incontro. Pervase da una vena giocosa ed ironica, in qualche caso onirica e surreale, le opere in mostra restituiscono una visione leggera dei ruoli di genere fissi e delle gabbie che con l’accettazione acritica di essi ci si costruisce. I linguaggi sono parecchio diversi ma l’incontro messinese alla Zancle Art Project controverte l’assioma acclarato che le donne non siano capaci, o lo siano molto meno rispetto agli uomini, di esercitare l’ironia, di guardare con leggero distacco, con un sorriso libero da sarcasmo, a se stesse e all’altro sesso.

Le artiste fanno qui incontrare, per la prima volta, le loro creature dissacranti manifestando un’interpretazione leggera ma critica della trasformazione sociale in atto e perseguendo una rivisitazione radicale e ironica della mascolinità egoica e della femminilità isterica. La mostra è patrocinata dalla Fondazione Antonio Presti, dall’Ordine degli architetti della provincia di Messina e la Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Messina.