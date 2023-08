Camaro. "Alle fermate Atm mancano le paline" - Tempostretto

Il consigliere della Terza Municipalità Nunzio Signorino lamenta disagi e disservizi per i cittadini residenti nella vallata di Camaro che utilizzano solitamente il mezzo pubblico Atm per spostarsi in città

Sulla via Comunale Camaro, dalla farmacia Latteri fino al capolinea del complesso Mito, “non esistono paline o tabelle di indicazione delle fermate degli autobus e così i nuovi autisti dell’Atm, proprio per l’assenza di segnaletica, non sono a conoscenza delle fermate e tirano dritto lasciando gli utenti alla fermata più lontana”.

A segnalarlo è Nunzio Signorino, consigliere del Terzo Quartiere, che chiede l’installazione delle paline intelligenti o delle tabelle di indicazione delle fermate degli autobus in tutta la via Comunale Camaro fino al viale Padre Ruggeri alto a Camaro Superiore, “in modo da far rispettare le fermate ai nuovi autisti, che giustamente non conoscono ancora le postazioni, e permettere ai residenti di non incorrere in disagi quotidiani. A causa di questo disservizio i cittadini vengono lasciati lontani dalle proprie abitazioni – segnala Nunzio Signorino – con tutte le difficoltà che ne susseguono, come ad esempio dover portare le borse della spesa per un lungo tragitto e non poter usufruire del mezzo pubblico nella fermata più vicina alla propria abitazione. Il quartiere – conclude Signorino – attende al più presto che si ponga rimedio a questa situazione che sta creando inconvenienti a quanti hanno la necessità di spostarsi ogni giorno con il mezzo pubblico”.