Camion a villaggio Unrra, La Fauci chiede “misure di sicurezza anche per le ore diurne”

Dopo lo stop notturno il vicepresidente del Consiglio comunale interroga la giunta per cercare soluzioni, anche in vista della riapertura delle scuole

MESSINA – Il limite di velocità di 30 km/h nelle vie del villaggio Unrra, più controlli della polizia municipale nella zona, pattuglie fisse negli orari scolastici, il coinvolgimento di RFI nella valutazione di soluzioni alternative per il trasporto del materiale di scavo, ad esempio via mare, e misure per regolamentare il comportamento dei mezzi di Messina Servizi diretti al deposito. Sono queste le richieste che Giandomenico La Fauci, vicepresidente supplente del Consiglio comunale ed esponente di Ora Sicilia, ha avanzato alla giunta in un’interrogazione in riferimento al caso del passaggio dei mezzi pesanti da e verso il villaggio.

La Fauci: “Bisogna fare qualcosa per le ore diurne”

Pochi giorni fa il Comune ha emesso un’ordinanza per lo stop del passaggio nelle ore notturne, così da garantire la quiete in una fascia oraria delicata, quella del riposo. La Fauci oggi ha spiegato: “L’ordinanza comunale per il divieto notturno dei mezzi pesanti al villaggio UNRRA è stata una risposta importante alle legittime istanze dei residenti. Tuttavia, per garantire una tutela completa della zona, è necessario implementare ulteriori misure di sicurezza durante le ore diurne”.

Messina Servizi e pattuglie fisse

“Il villaggio UNRRA – ha proseguito – è interessato da intenso traffico di mezzi pesanti legato sia ai lavori del raddoppio ferroviario RFI che ai mezzi di Messina Servizi diretti al deposito. Durante il giorno persistono criticità legate alla velocità sostenuta dei veicoli in una zona residenziale caratterizzata dalla presenza di una scuola e di minori. Ho presentato un’interrogazione urgente per chiedere l’istituzione di un limite di velocità di 30 km/h nelle vie del villaggio, l’intensificazione dei controlli della Polizia Municipale con pattuglie fisse durante gli orari scolastici e la regolamentazione dei comportamenti dei mezzi di Messina Servizi”.

Le soluzioni alternative

E infine: “Inoltre, ho sollecitato l’amministrazione a coinvolgere RFI nella valutazione di soluzioni alternative per il trasporto del materiale di scavo, con particolare riferimento al trasporto via mare, che consentirebbe di decongestionare la SS114, la quale non presenta le caratteristiche infrastrutturali adeguate a sostenere l’attuale traffico di mezzi pesanti. A settembre riprenderà l’attività scolastica mentre i lavori RFI continueranno ancora per diversi mesi. La sicurezza dei cittadini del villaggio UNRRA, soprattutto dei più piccoli, richiede interventi immediati e concreti. L’ordinanza notturna è stata un primo passo fondamentale, ora è necessario completare l’opera con misure di protezione anche durante le ore diurne”