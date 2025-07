Villaggio Unrra, stop al passaggio dei mezzi pesanti durante la notte

Ordinanza del Comune per tutelare la quiete pubblica e rispondere alle istanze dei residenti

MESSINA – Con l’obiettivo di tutelare la quiete pubblica e rispondere alle istanze dei residenti, il Comune di Messina – Servizio Mobilità Urbana ha adottato una ordinanza viabile che istituisce, nella fascia oraria 23.00 – 7.00, il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate lungo via Contessa Violante e via Contessa Eleonora, a villaggio Unrra. Il provvedimento si è reso necessario per contenere le emissioni sonore causate dal passaggio dei mezzi d’opera impegnati nel trasporto di materiali di scavo provenienti dal cantiere RFI per il raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo e diretti al sito di stoccaggio di Contesse. L’intervento è in linea con quanto stabilito dal D.C.P.M. 1° marzo 1991 e dal Regolamento comunale sulla zonizzazione acustica del territorio di Messina.

L’ordinanza prevede: l’installazione della segnaletica verticale di divieto nelle vie interessate, in prossimità delle intersezioni con via Calispera; la collocazione di segnaletica di preavviso in via Contesse, all’altezza delle intersezioni con le vie Adolfo Celi, Consolare Valeria e Marco Polo; controlli a cura del Corpo di Polizia Municipale per garantire il rispetto del divieto.

Basile: “Risposta concreta ai residenti”

“Con questo provvedimento – commenta il sindaco Federico Basile – abbiamo voluto dare una risposta concreta e immediata alle legittime istanze dei residenti della zona interessata dai lavori, tutelando il diritto al riposo notturno, che non può essere messo in secondo piano rispetto alla realizzazione di grandi opere. Il raddoppio ferroviario è certamente un intervento strategico per il nostro territorio, ma deve procedere in equilibrio con la qualità della vita dei cittadini. In attesa che venga definita una viabilità alternativa attraverso i terreni di proprietà dell’IPAB, per come abbiamo proposto ed ottenuto da RFI, si è ritenuto necessario intervenire per garantire una corretta convivenza tra sviluppo infrastrutturale e tutela delle comunità locali”. L’Amministrazione continuerà a monitorare la situazione per valutare ulteriori interventi a tutela della vivibilità delle zone interessate.

La Lega: “Abbiamo le soluzioni”

Sul tema della viabilità cittadina è pronta a dire la sua anche la Lega. “La vivibilità in una città – si legge in una nota del partito – dipende anche dalla sua mobilità. Da interventi per i quali è sufficiente una semplice ordinanza sindacale fino a quelli più strutturali, quali la creazione di nuove vie di accesso o il collegamento tra arterie già esistenti, la Lega di Messina ha le idee chiare su come muoversi per migliorare la situazione della viabilità nella zona Sud, così come nel resto della città”.

Domani, martedì 2 luglio, alle 10.30, nella sede della Lega di via Gasparro 7, saranno illustrate alla stampa le proposte e le richieste all’amministrazione comunale da parte dei consiglieri comunali della città.

