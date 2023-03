Camion vela: così non va - Tempostretto

I camion vela spesso stazionano per diverso tempo in uno stesso punto, quasi sempre in zone strategiche in cui la visibilità è massima. Questo non è consentito

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Situazioni che sarebbe ora di far cessare. Camion vela normalmente parcheggiato a Provinciale che ostruisce strisce pedonali e visibilità semaforo per i pedoni”.

In effetti il problema sollevato giustamente dal lettore si ripropone frequentemente. Bisogna precisare che i camion vela sono mezzi di promozione che rientrano nella categoria di pubblicità dinamica. Essi nascono, infatti, con l’obiettivo di raggiungere diversi luoghi portando in giro il messaggio pubblicitario che campeggia su queste grandi vele. In città se ne vedono tanti. Il problema è che molto spesso stazionano per diverso tempo in uno stesso punto, quasi sempre in zone strategiche in cui la visibilità è massima. Invece le norme del Codice della strada e i regolamenti vigenti parlano chiaro: i camion a vela non devono sostare e se ciò accade devono essere equiparati agli impianti pubblicitari fissi e dunque pagare il canone per l’occupazione suolo pubblico.