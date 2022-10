Il conducente è rimasto ferito ma non in modo grave

Un camioncino di Messina Servizi si è ribaltato stamani a San Filippo Superiore, all’altezza della via San Nicola di Bari, per cause ancora da accertare. I rifiuti trasportati si sono riversati per terra.

Il conducente è stato portato in ospedale per precauzione, le sue condizioni non sono gravi.