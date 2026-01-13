Servizi Sociali Peloritani,”da Basile vogliamo garanzie per gli 800 precari”

Oggi il sit-in della Uil tra momenti di tensione e il confronto con il sindaco in vista della riunione tra enti e sindacati il 19 gennaio a Messina

MESSINA – “Non siamo numeri. Siamo lavoratori. 20 anni di precariato non si cancellano”. Con questi slogan impressi negli striscioni sì è svolto oggi il sit-in dei lavoratori dei servizi sociali della Città metropolitana promosso dalla Uil e dalla Uil Fpl, tenutosi a Palazzo dei Leoni, in concomitanza con la seduta del Consiglio metropolitano.

Uil, sit-in dei lavoratori dei servizi sociali della Città metropolitana



Fa sapere la Uil: “Dopo momenti di forte tensione causati da un iniziale diniego del sindaco Basile a volere incontrare i lavoratori, il clima si è rasserenato a seguito del cambio di atteggiamento del sindaco che, anche grazie alla fattiva azione svolta dalla Digos, che ringraziamo pubblicamente, ha deciso di confrontarsi con una delegazione di lavoratori guidata dai vertici della Uil e della Uil Fpl Ivan Tripodi e Livio Andronico. Abbiamo portato all’attenzione del sindaco Basile la pesantissima problematica che riguarda circa 800 lavoratori precari impegnati nelle attività di trasporto, igienico-sanitario e asacom per conto della Città metropolitana”.

Continuano Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, e Livio Andronico, segretario generale della Uil Fpl Messina: “L’ipotesi di costituzione della nuova azienda speciale “Servizi Sociali Peloritani” non può tramutarsi in una macelleria sociale ed è indispensabile garantire, al netto di qualsiasi operazione politico-amministrativa, la piena occupazione di tutti i lavoratori, nessuno escluso, impegnati nei servizi sociali. Il sindaco Basile ha preso atto delle richieste della Uil e, anche grazie alla nostra mobilitazione, ha convocato una riunione che si terrà lunedì 19 gennaio alle ore 15 presso la Città metropolitana. Prendiamo atto delle oggettive aperture e della disponibilità del sindaco Basile, ma in ogni caso non allentiamo lo stato di agitazione. Infatti, in occasione dell’incontro del prossimo 19 gennaio abbiamo indetto una nuova manifestaIone che si terrà a Palazzo dei Leoni per evidenziare l’assoluta necessità di salvaguardare tutti i posti di lavoro. Auspichiamo, pertanto, che si raggiunga l’obiettivo finale attraverso parole chiare e precisi atti amministrativi da parte del sindaco Basile”. o hanno dichiarato

