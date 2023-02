Camionista sbaglia strada e si ritrova bloccato a Salice - Tempostretto

Dopo una serie di difficili manovre, l'autista è riuscito a ripartire, circolando nell'unica strada esistente, per poi rimanere di nuovo bloccato

MESSINA – Un caminionista turco sbaglia strada e arriva con il suo Tir a Salice. Un tir ingombrante rimasto prima bloccato, ci dice chi ha segnalato. E che poi è ripartito dopo una serie di difficili manovre, circolando, nella sera del 28 febbraio, nell’unica strada esistente, per poi rimanere di nuovo bloccato. Una disavventura per il camionista ma anche per gli abitanti di Salice. La polizia municipale sta sgomberando le auto e il temporale complica la situazione. Alle ore 23,46 del 28 febbraio il camion è ancora bloccato.

AGGIORNAMENTI