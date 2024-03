Campionati Italiani. Conferme per Iaria e Ferrara, Marchello oro in staffetta

I risultati dei tre messinesi impegnati ieri nella seconda giornata di gare. Oggi in programma per Marchello gli 800 stile libero

RICCIONE – Nella seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Riccione hanno nuotato tre messinesi. Martedì mattina Giorgia Iaria e Sabrina Ferrara dell’Unime, nella foto in evidenza con il tecnico Diego Santoro, hanno confermato le loro prestazioni nei 100 farfalla. Entrambe infatti non hanno migliorato ma non si sono discostate molto dal tempo di iscrizione con cui erano state iscritte con wildcard. Per loro questa era l’unica gara, mentre la compagna Emma Arcudi, terza tesserata messinese (Ferrara e Arcudi sono nate a Reggio Calabria), chiuderà la spedizione ‘universitaria’ in questo campionato italiano in vasca lunga sabato con i 50 farfalla.

Continua invece a brillare Davide Marchello che dopo il bronzo della giornata inaugurale mette al collo un oro di staffetta. Il messinese ha preso parte alla 4×200 stile libero del Centro Sportivo Esercito ed è stato il quarto frazionista. I compagni lo hanno messo in ottima posizione a duellare con i Carabinieri testa a testa, lui sembrava pagare qualcosina ai 150 metri ma grazie ad uno splendido sprint nell’ultima vasca ha toccato per primo di pochi decimi, gli stessi che lunedì gli erano costati una medaglia più pregiata nei 400 stile libero.

Fonte foto Giorgio Scala e Andrea Masini / DBM

Nella foto qui sopra Marchello da dentro l’acqua di scambia il cinque con il compagno di squadra e ex Nazionale Gabriele Detti. Per il peloritano classe 2001 ex Ulysse quest’oggi, nella terza giornata di gare a Riccione, sarà nuovamente in vasca individualmente negli 800 stile libero. Il suo tempo di iscrizione, il sesto, dovrebbe valergli la possibilità di nuotare direttamente la prima serie al pomeriggio come fosse la finale.