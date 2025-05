Campionati Italiani Fisdir, Onde Blu sul podio con Amelotti e Micali

Importanti risultati a Terni dove i tesserati della Onde Blu hanno conquistato due ori e un argento

Grandi emozioni e importanti successi per la società peloritana Onde Blu ai Campionati Italiani di Nuoto Fisdir, svoltisi a Terni il 24 e 25 maggio 2025. Protagonisti sono stati Alessandro Amelotti, classe 2009, che ha trionfato conquistando due medaglie d’oro nelle gare dei 50 metri dorso e 50 metri stile libero, e André Micali classe 2006 che ha portato a casa la medaglia d’argento nei 50 metri rana.

Grande emozione anche per Michele Cesarino, che a 34 anni ha vissuto la sua prima esperienza in una gara nazionale, portando in acqua entusiasmo, determinazione e la voglia di mettersi in gioco senza limiti. Superare i propri limiti e vivere lo sport con passione e determinazione.

Onde Blu ai campionati Fisdir

“Siamo orgogliosi di questi ragazzi straordinari – commenta la presidente e allenatrice Giovanna Amelotti – che con determinazione e spirito di squadra hanno raggiunto risultati importanti a livello nazionale. È la dimostrazione concreta di quanto lo sport possa essere un potente strumento di crescita e di inclusione”.

La partecipazione ai Campionati Fisdir rappresenta per Onde Blu non solo un traguardo sportivo, ma anche un forte messaggio sociale: lo sport è per tutti e attraverso il nuoto è possibile superare barriere, costruire relazioni significative e valorizzare ogni singola persona. Un esordio da sogno per Onde Blu, che ha mostrato tutto il valore del proprio progetto sportivo dedicato all’inclusione delle persone con disabilità intellettivo-relazionale.