Campionato italiano di marcia, tutto pronto a Sant’Alessio Siculo

Presentato ufficialmente presso la sede del comune jonico l'appuntamento del fine settimana. Domenica si corre, sabato il convegno "Chi va più veloce"

S. ALESSIO SICULO – Si è alzato ufficialmente il sipario sulla 2ª prova del Campionato Italiano di società di marcia-Trofeo Annarita Sidoti, organizzata dall’Atletica Savoca e valida per l’assegnazione di sei titoli Tricolori individuali. Ha avuto luogo questa mattina, nell’Aula Consiliare del Comune di Sant’Alessio Siculo, la conferenza stampa di presentazione dell’evento, servita ad illustrare i numeri e tutti i dettagli dell’importante evento sportivo, che si terrà domenica 30 marzo nella ridente cittadina jonica, con 220 atleti impegnati. Presenti, all’incontro con i giornalisti, il sindaco di Sant’Alessio Siculo Domenico Aliberti, il presidente del consiglio comunale Natale Ferlito, l’assessore allo Sport Roberta Rigano, la consigliere Elisabetta Longo e il comandante della polizia municipale Salvatore D’Agata.

L’organizzatore Antonello Aliberti ha aperto la serie degli interventi: “Per un week-end Sant’Alessio Siculo si ritroverà al centro d’Italia e non solo, dati gli stranieri presenti. Sarà un Campionato Italiano di alto livello, con gli atleti che cercheranno il minimo per arrivare ad Europei e Mondiali. Di questo ne siamo felici ed orgogliosi. Abbiamo scelto Sant’Alessio Siculo per il legame con l’Amministrazione, che ringraziamo fortemente, ma anche perché è una location unica, ideale per il circuito isolato sul lungomare, un’oasi perfetta e un autentico punto di riferimento per la riviera jonica. Dal punto di vista della sicurezza offre un grande vantaggio, non dovendo bloccare la circolazione. Abbiamo ottimi numeri con 220 iscritti. Tra sabato e domenica, inoltre, avremo come testimonial la campionessa olimpica Antonella Palmisano, con il direttore tecnico della Nazionale Antonio La Torre, artefice dei grandi risultati ottenuti negli ultimi anni dalla FIDAL, chairman al convegno tecnico-scientifico “Chi va più veloce”. Per noi dell’Atletica Savoca è un momento di rinascita, avendo raggiunto livelli importanti testimoniati dall’assegnazione di una prova del Campionato Italiano”.

A fare gli onori di casa il sindaco Domenico Aliberti: “Il legame tra Sant’Alessio Siculo e l’atletica leggera è storico, cominciato nel 1936 quando un giovane concittadino, in un’altra epoca, riuscì ad ottenere il minimo per partecipare alle Olimpiadi di Berlino. In ricordo di Arturo Mastroieni è stato poi organizzato un Memorial, diventato gara regionale che va in scena tutti gli anni. Sant’Alessio farà adesso un ulteriore salto di qualità, grazie all’Atletica Savoca, ospitando un Campionato Italiano. Devo ringraziare tutti coloro i quali stanno collaborando alla riuscita della manifestazione, dai componenti dell’Amministrazione a tutti gli uffici comunali e il comando dei vigili urbani. Non c’è solo l’aspetto sportivo, ma anche un’importante ricaduta di immagine per Sant’Alessio, tra i 250 atleti e gli accompagnatori che saranno presenti sul territorio. Le strutture ricettive risulteranno piene a fine marzo, in un periodo di bassa stagione”.

Parola, quindi, al presidente del consiglio comunale Natale Ferlito: “Il nostro Comune non è nuovo ad organizzare manifestazioni di atletica leggera, vedi il Memorial Arturo Mastroieni, ma il Campionato Italiano di marcia dà un ulteriore ed eccezionale impulso. Sant’Alessio è orgogliosa di ospitare un evento del genere grazie al lavoro svolto in questi anni dall’Atletica Savoca, società in grado di sfornare anche importanti talenti. Per noi è una ventata nuova, tramite la regina degli sport, che impreziosisce la riviera jonica”.

L’assessore allo Sport Roberta Rigano, nel corso del suo intervento, ha parlato degli eventi collaterali previsti per sabato 29. “Sant’Alessio Siculo Folk”, la sfilata ed esibizione dei gruppi folkloristici Mata e Grifone, I Molesi, I Canterini della Riviera Jonica Melino Romolo, prenderà il via alle 18.30. Alle 21.30 l’appuntamento con la compagnia teatrale “I Sikilia”. Il convegno “Chi va più veloce?”, che si svolgerà dalle ore 15 di sabato 29 presso il Salone Convegni Elihotel, farà da prologo alla prestigiosa gara Tricolore, organizzata dall’Atletica Savoca in stretta sinergia con il Comune di Sant’Alessio Siculo, in programma domenica. Il via verrà dato alle 8.30 con la 20km Sen/Pro/Jun F che assegnerà il “Trofeo Annarita Sidoti”, poi alle 9.30 la partenza della 20km Sen/Pro/Jun M. A seguire, le competizioni riservate ad Allievi (10km), Allieve (10km), Cadetti (6km) e Cadette (4km).