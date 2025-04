Campo Calabro. Attentato incendiario nella sede della concessionaria Calabria Motori

Notevoli i danni provocati dall’incendio, domato dall’intervento in forze delle squadre dei vigili del fuoco

CAMPO CALABRO – La scorsa notte, nell’area industriale di Campo Calabro, è stata incendiata la sede. Nel mirino la sede reggina della concessionaria auto Bmw e Mini, “Calabria Motori”. Notevoli i danni provocati dall’incendio, domato dall’intervento in forze delle squadre dei vigili del fuoco. Oltre alla struttura aziendale, sono state distrutte alcune autovetture in esposizione. Avviate le indagini delle forze dell’ordine con gli esperti della “Scientifica” che hanno effettuato i rilievi sul perimetro del rogo e l’acquisizione delle immagini della videosorveglianza. L’area industriale di Campo Calabro è infatti piena di impianti video sorvegliati. Dalle indiscrezioni trapelate, per gli inquirenti si tratterebbe di un attentato intimidatorio.