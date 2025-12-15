Campo degli Inglesi/Campo Italia degrado alimentato dagli incivili

In attesa che il Comune di Messina acquisisca dal Demanio l'area di grande pregio naturalistico, la situazione di degrado continua a peggiorare

Messina. A pochi mesi dall’allarme lanciato da Tempostretto su Campo Italia/Campo degli Inglesi nell’articolo pubblicato lo scorso 28 agosto 2025, il quadro della situazione non solo non migliora, ma registra un peggioramento sotto il profilo ambientale. Secondo una nuova segnalazione inviata tramite WhatsApp al numero 366.8726725, nel sito si verificano sversamenti illeciti di inerti e materiali di risulta. Queste pratiche non solo deturpano ulteriormente un’area già gravata da rifiuti abbandonati di ogni genere, ma configurano una violazione delle norme ambientali e del codice dei beni culturali e del paesaggio, considerata la rilevanza storica dell’area, che purtroppo versa da anni in condizioni di abbandono.

Il Comune di Messina vuole realizzare un grande parco urbano

Per cercare di offrire all’ex presidio militare immerso nel verde dei Peloritani, un futuro ben diverso, il Comune di Messina si sta muovendo in direzione della sua acquisizione. L’operazione si dovrebbe perfezionare nell’ambito del Piano Città degli Immobili Pubblici, che, in accordo con il Demanio Nazionale, è finalizzato ad un efficace utilizzo dei beni dello Stato. Quando, speriamo presto, la procedura giungerà a termine, la Giunta Basile ha in progetto di realizzare un grande parco urbano. Questa decisione si pone in una linea di coerenza con l’atto di indirizzo recentemente approvato dalla sesta municipalità.

I risultati del Piano Città degli Immobili Pubblici

Ricordiamo che il Piano Città degli Immobili Pubblici ha sinora consentito il passaggio a Comune e struttura Commissariale per il Risanamento delle caserme Masotto e Nervesa, non utilizzate da anni. Recentemente, poi è stata portata a termine l’importante operazione con la quale il Comune ha ottenuto la titolarità della parte a mare della Dogana che riaprirà le sue porte alla città.

Questi risultati aprono spiragli di speranza per il risanamento e la valorizzazione di Campo degli Inglesi/Campo Italia, un sito carico di storia, con una vista insuperabile sulla città e sullo Stretto. Trasformarlo in una grande parco urbano, ristrutturando i diversi edifici esistenti, significherebbe creare una forte attrattiva anche per i turisti. Nel frattempo, il Demanio, che ha attualmente competenza esclusiva sull’area, potrebbe pensare alla sua pulizia e alle misure necessarie ad impedire che gli incivili continuino ad operare indisturbati.