Marco Ipsale

Messina. “Un Parco Urbano al Campo degli Inglesi”

martedì 19 Agosto 2025 - 09:42

Atto di indirizzo da parte della VI Municipalità per la riqualificazione dell’ex area militare

Un parco urbano al Campo degli Inglesi, area da tempo abbandonata sulla strada Annunziata Alta – Curcuraci. E’ la richiesta del Consiglio della VI Municipalità, che ha approvato all’unanimità una delibera in tal senso.

Una vasta superficie e la presenza di vegetazione e architetture storiche, un potenziale inespresso, arricchito da una vista panoramica sulla città e sullo Stretto.

La delibera è stata approvata “dopo aver rilevato la mancanza di risposte scritte da parte degli uffici comunali e della società Patrimonio Messina SpA, a cui era stata chiesta l’inclusione dell’area nel “Piano Città di Messina”, firmato il 9 gennaio 2025 tra Regione, Demanio e Comune”.

Il Consiglio ha quindi deliberato di istruire gli uffici competenti (Servizi Tributari, Servizi Tecnici e Servizi Ambientali) per la stesura di un capitolato di spesa necessario per avviare il progetto. L’atto impegna inoltre il Dipartimento dei Servizi Finanziari a riclassificare i capitoli di bilancio e a proporre alla Giunta Comunale gli atti necessari per la revisione dei conti, al fine di destinare le risorse economiche all’iniziativa.

