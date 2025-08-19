Messina. “Un Parco Urbano al Campo degli Inglesi”

Atto di indirizzo da parte della VI Municipalità per la riqualificazione dell’ex area militare

Un parco urbano al Campo degli Inglesi, area da tempo abbandonata sulla strada Annunziata Alta – Curcuraci. E’ la richiesta del Consiglio della VI Municipalità, che ha approvato all’unanimità una delibera in tal senso.

Una vasta superficie e la presenza di vegetazione e architetture storiche, un potenziale inespresso, arricchito da una vista panoramica sulla città e sullo Stretto.

La delibera è stata approvata “dopo aver rilevato la mancanza di risposte scritte da parte degli uffici comunali e della società Patrimonio Messina SpA, a cui era stata chiesta l’inclusione dell’area nel “Piano Città di Messina”, firmato il 9 gennaio 2025 tra Regione, Demanio e Comune”.

Il Consiglio ha quindi deliberato di istruire gli uffici competenti (Servizi Tributari, Servizi Tecnici e Servizi Ambientali) per la stesura di un capitolato di spesa necessario per avviare il progetto. L’atto impegna inoltre il Dipartimento dei Servizi Finanziari a riclassificare i capitoli di bilancio e a proporre alla Giunta Comunale gli atti necessari per la revisione dei conti, al fine di destinare le risorse economiche all’iniziativa.