La Dogana riaprirà le porte alla città. “Messina merita di riappropriarsi degli spazi chiusi” VIDEO

Insieme alla terrazza panoramica che sorgerà di fronte al Porto si candida a diventare nuova attrazione turistica

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il Palazzo della Dogana riaprirà le porte alla città. Almeno per la parte lato mare. Era uno dei sogni del sindaco Federico Basile e un passo alla volta si sta realizzando. “Messina merita di riappropriarsi dei propri spazi”, commenta il primo cittadino. E continua: “Questo era uno di quei luoghi non utilizzati o poco valorizzati, il Demanio ci ha dato una possibilità e noi l’abbiamo presa al volo”.

Palazzo della Dogana, ecco la parte che è stata ceduta al Comune

Ecco la parte che l’Agenzia del Demanio ha formalmente ceduto al Comune di Messina. Da ora in poi partirà una fase dedicata alla progettazione in cui verranno coinvolti uffici comunali, università e giovani professionisti messinesi. “Un progetto di rigenerazione che vedrà la partecipazione dell’Università di Messina, con Ingegneria, e dell’Università di Reggio, con Architettura”, sottolinea il sindaco Basile.

Vicino alla terrazza panoramica che sorgerà di fronte al Porto

La parte della Dogana lato mare sarà un corridoio di collegamento fra la terrazza panoramica che sorgerà nell’area ex I Hub, di fronte al Porto, e l’isola pedonale del viale San Martino. In questi spazi si sta già pensando alla progettazione di un centro turistico-culturale che si candida a diventare una nuova attrazione per chi visita la città.

Ecco il momento del passaggio formale da parte della direttrice dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, al sindaco di Messina, Federico Basile. Erano presenti anche il vice Salvatore Mondello, il direttore generale Salvo Puccio, il sub commissario al Risanamento, Santi Trovato e il presidente della Patrimonio, Maurizio Cacace.

