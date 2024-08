Canadair in azione: incendi tra Altolia, Itala e Savoca

I mezzi dei vigili del fuoco lavorano in maniera incessante da diverse ore nella zona sud di Messina e nei comuni vicini

MESSINA – Continua in maniera incessante il lavoro dei vigili del fuoco nella zona sud di Messina, impegnati ormai da diverse ore con alcuni incendi che interessano tanto il comune peloritano quanto quelli vicini. Le fiamme divampate nelle campagne di Altolia nella mattinata del 2 agosto non sono state del tutto neutralizzate e i canadair continuano a sorvolare la zona. E lo stesso sta succedendo in queste ore a Itala e a Savoca.