Cane poliziotto "punta" 21enne in sala giochi, a casa aveva la droga - Tempostretto

Il ragazzo era pulito, ma a casa nascondeva marijuana e cocaina. Trovato anche il libro mastro dei clienti

TORTORICI – Ha l’obbligo di dimora il 21enne arrestato dopo un controllo della Polizia del posto fisso locale in alcuni esercizi pubblici di Tortorici, effettuato con una squadra di cani poliziotto della Questura di Palermo.

Tra i tanti avventori di una sala giochi, infatti, il cane anti droga “in servizio” insieme agli agenti ha puntato il ragazzo, in quel momento “pulito”, non aveva sostanza stupefacente addosso. A casa, però, i poliziotti hanno trovato 12 grammi di marijuana e 2 grammi di cocaina.

In più, sempre nell’abitazione, gli agenti hanno trovato una serie di pizzini contenenti nomi, cifre e numeri, secondo gli investigatori un vero e proprio libro-clienti. Anche il telefonino, controllato, si è rivelato pieno zeppo di messaggi con numerosi soggetti che fanno pensare a un giro di cessione di stupefacenti. Arrestato e portato davanti al giudice di Patti, per il giovane è stato convalidato l’arresto e gli è stato concesso di rimanere in casa, senza potersi allontanare da Tortorici.