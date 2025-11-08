Canile lager di Taormina, il Partito Animalista denuncia in Procura: “Immagini agghiaccianti”

A fine ottobre sono stati trovati 31 cani di piccola taglia rinchiusi in condizioni igienico-sanitarie "disumane"

TAORMINA – Il Partito Animalista italiano ha presentato denuncia in Procura per il caso del canile lager di Taormina. In un comunicato stampa, Patrick Battipaglia, Coordinatore regionale per la Sicilia del Partito Animalista Italiano, ha ripercorso i fatti ricordando di come in contrada Bruderi siano stati trovati 31 cani di piccola taglia rinchiusi in condizioni igienico-sanitarie “disumane”, tra rifiuti, escrementi e carcasse di topi.

Canile lager di Taormina: “Immagini agghiaccianti”

Il Partito ha ringraziato ENPA, Polizia Municipale di Taormina, Corpo Forestale e Servizio Veterinario dell’Asp per l’operazione congiunta. Poi è passato all’attacco: “Le immagini e le condizioni in cui sono stati trovati questi poveri animali sono inaccettabili e agghiaccianti. È inconcepibile che nel 2025 si possano ancora scoprire situazioni di tale crudeltà, nel silenzio e nell’indifferenza generale. Come Partito Animalista Italiano abbiamo già presentato una denuncia alla Procura della Repubblica. Ci costituiremo parte civile nel procedimento penale che seguirà”.

“Non ci fermeremo – ha proseguito – finché non sarà fatta giustizia per questi animali e non sarà chiarito se vi siano state omissioni nei controlli da parte degli enti preposti. Chiediamo che la vicenda venga trattata con la massima trasparenza. Che sia un monito contro ogni forma di sfruttamento e crudeltà nei confronti degli esseri viventi.”