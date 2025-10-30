 Canile lager scoperto a Taormina. Animali tra escrementi e carcasse FOTO

Canile lager scoperto a Taormina. Animali tra escrementi e carcasse FOTO

Alessandra Serio

Canile lager scoperto a Taormina. Animali tra escrementi e carcasse FOTO

Tag:

giovedì 30 Ottobre 2025 - 20:53

31 cani di razza trovati in una struttura fatiscente, sequestrata. Denunciato per maltrattamenti il proprietario

Taormina – Ratti, montagne di escrementi maleodoranti, persino resti di altri esemplari morti, rifiuti di ogni genere. E’ così che vivevano, anzi sopravvivevano, i 31 cani salvati dalla Polizia rurale del Corpo agroforestale e dall’Enpa Messina dopo la scoperta di un canile lager a Taormina.

Proprietario denunciato e canile sequestrato

Segnalato alla Procura di Messina per maltrattamenti e traffico illecito di animali il proprietario dell’area, un uomo del posto. Secondo i primi accertamenti, avrebbe avuto in carico un numero ben più grande di cani, provenienti da tutta Italia e rivenduti sul mercato nero.

La struttura è stata sequestrata dalla Polizia Municipale di Taormina dopo il blitz della Polizia rurale, coordinata dal dirigente nazionale Lino Ilacqua, coadiuvato dal vice dirigente Francesco Scilipoti e l’ispettore Salvatore Saporita. Adesso si attende il vaglio del giudice per la convalida dell’apposizione di sigilli. Nelle gabbie hanno trovato, in condizioni davvero pessime, chiwawa, spitz, volpini e altri cani di razza. Molti erano in condizioni davvero pessime: malnutriti, con arti rotti, con ferite in putrescenza, gli occhi coperti da muchi e peli. Nelle gabbie c’erano anche carcasse di grossi topi lasciati a imputridire.

Nuova vita per i cani di razza

Adesso per i piccoli si apre lo spiraglio di una vita migliore, si spera: la maggior parte dei cani è stata trasferita ad Enna, dove il Comune di Taormina è convenzionato con l’associazione l’Arca di Noè, mentre altri sono stati ricoverati all’ospedale veterinario di Messina. I cuccioli saranno seguiti dall’Enpa Messina che ha effettuato la segnalazione, qualche giorno fa.


0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Ponte, alla bocciatura della Corte dei conti il governo risponde: “Tireremo diritto”
Risanamento Messina, l’accelerata dei poteri speciali: in 3 anni spesi 35 milioni e comprate 273 case
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED