Cannizzaro-Galatti, sì al progetto esecutivo per la messa in sicurezza

Una determinazione del Comune di Messina. Il prossimo passo la gara d'appalto per affidare i lavori. Un investimento di 10 mln

MESSINA – La scuola “Cannizzaro-Galatti” e i lavori per la messa in sicurezza. Con determinazione del dipartimento Servizi tecnici, Servizio della difesa del suolo del Comune di Messina, con dirigente Antonio Amato, si approva il progetto esecutivo per “la messa in sicurezza statica e sismica della scuola Cannizzaro/Galatti”. Un progetto redatto dal progettista ingegnere Santi Maria Cascone (Cascone Engineering Srl) per l’importo di oltre 3 milioni di euro (€ 3.064.644). Il prossimo passo è la pubblicazione della gara d’appalto per poter poi affidare i lavori.

In precedenza, con un’altra determinazione dirigenziale del 30 dicembre 2024, il Comune di Messina ha comunicato l’aggiudicazione e l’affidamento del progetto. Ad aggiudicarselo è stato l’ingegnere Gaetano Massimo Polisano, per un importo di 57.428 euro.

La messa in sicurezza con 10 milioni di euro

In totale la messa in sicurezza del plesso scolastico, la cui chiusura ha generato non poche polemiche e disagi, sarà portata a termine con circa 10 milioni di euro che la giunta Basile ha inserito a fine 2024 nel Dip, il documento di indirizzo alla progettazione. I fondi sono stati individuati con il piano operativo Pon Metro Plus e città medie sud 2021-2027, Priorità 7 “Rigenerazione Urbana”.

Intanto la scuola è chiusa dall’agosto 2023: si tratta quindi del secondo anno scolastico consecutivo con i cancelli chiusi.