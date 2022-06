Canottaggio. Dai campionati regionali di Palermo arrivano 20 titoli messinesi - Tempostretto

Sul Lago di Poma domina il Circolo Canottieri Peloro che torna a casa con 13 titoli regionali. Per la città di Messina segue la Thalatta con 5, Paradiso e Nautico con 1. Un totale di 65 medaglie di cui 25 d'oro

PALERMO – Sul Lago di Poma domenica scorsa sono stati assegnati 55 titoli e 163 medaglie per il Campionato Siciliano di canottaggio. Presenti da Messina il Circolo Canottieri Peloro, il Circolo Canottieri Thalatta, il Club Nautico Paradiso e il Club Nautico Messina. Tesserato con la società Cariddi Matteo Donato che ha preso parte in equipaggio misto con Peloro ad una sola gara conquistando l’argento.

Il bottino dei circoli messinesi è stato di 65 medaglie di cui 25 d’oro, 27 d’argento e 13 di bronzo. Come da regolamento agli equipaggi misti non è stato assegnato il titolo di campione regionale, c’erano delle eccezioni per la categoria Master. È per questo che dei 25 ori conquistati dalle società messinesi solo 19 sono titoli regionali a cui si aggiunge un argento della Thalatta che diventa titolo regionale perché l’equipaggio che ha vinto l’oro era misto.

Fa piacere constatare inoltre che in quattro gare sul podio sono saliti solo atleti/equipaggi tesserati con società messinesi: nel doppio e nel quattro di coppia Master maschile e poi nel singolo e doppio Senior femminile.

Campionato regionale sul Lago di Poma

Erano 15 le società provenienti da tutta la Sicilia che hanno schierato i migliori atleti. Presenza imponente per la Canottieri Peloro con ben 103 atleti (immagine in evidenza), che ha dominato la manifestazione con 13 titoli, uno in più della Canottieri Telimar che ne ha conquistati 12 ed a seguire la Canottieri Palermo con 10 titoli.

La prova era valida anche per le classifiche Montù e D’Aloja che vedono adesso sempre in testa la Canottieri Peloro con 590 punti complessivi, seconda la Canottieri Palermo con 316 punti, terzo il Cus Palermo con 313 punti e quarto il Telimar con 310 a seguire più staccate le altre.

Guardando in dettaglio la classifica D’Aloja, riservata alle categorie allievi e cadetti, troviamo il Club Nautico Paradiso (123 punti), subito dietro alla Canottieri Peloro (200 punti) e davanti al Lauria (113). Nella coppa Montù in testa troviamo sempre la Canottieri Peloro (390 punti), ma al secondo posto il Cus Palermo (279 punti) davanti alla Canottieri Palermo (218).

Circolo Canottieri Peloro

Il Circolo Canottieri Peloro chiude la sua campagna regionale con 38 medaglie: 18 ori, 15 argenti e 5 bronzi. Conquistando 13 titoli regionali.

Campioni regionali: Doppio ragazzi maschile, Lucio Fugazzotto e Giuseppe Denaro. Quattro di coppia junior maschile con Karol Ielo, Francesco Daniele Pacino, Emanuel Nocita e Giorgio Bernava. Singolo cadetti con Giovanni Marino. Doppio Junior per Lucio Fugazzotto e Giuseppe Denaro. Doppio Allievi B2 con Federico Fugazzotto e Alfredo Marino. Singolo Junior U19 con Pietro Fugazzotto. Quattro di coppia Junior U19 femminile con Laura Rita Nolfo, Giulia Mirra, Martina Cataldi, Lucia La Flora. Doppio Allievi C femminile con Aurora Messina e Sophie Nocita. Giovanni Ficarra e Paolo Giuseppe Condurso nel Due Senza Senior A. Quattro di Coppia Cadetti con Andrea Sciavicco Fasano, Vittorio Giuliano Misitano, Giovanni Marino, Riccardo Frisone. Singolo Allievi C maschile con Alessandro Lucà. Doppio Ragazzi U17 con Lucio Fugazzotto e Giuseppe Denaro. Silvia Messina nel Singolo Allievi B2.

Oro, in equipaggi misti: Quattro di Coppia cadetti femminile Martina Andronaco, Maria Caterina Stagno insieme a Caterina Piredda e Ester Cappellani della Telimar. Quattro di Coppia Senior con Maria e Valentina Condurso, Rosanna Parini e Laura Laghi (quest’ultima tesserata con Mondello). Otto Master femminile l’equipaggio Telimar ha vinto l’oro con tra le sue fila Loredana Sorbello, Sonia Sofi, Paola Claps, Maria Cardillo e Donatella Capillo della Peloro. Otto Senior femminile con Maria Condurso, Valentina Condurso, Marta Caprì, Elena D’Andrea, Ornella Longo, Irene Lo Giudice, Rosanna Parisi e in aggiunta dall’Ortigia Carlotta Piazzese, al timone Karol Ielo. Mariantonietta Trischitta conquista l’oro nel Doppio Cadetti iscritto dal Cus Catania che gareggiava con Fabiana Rita Piro.

Argento: Otto Master femminile con Simonetta Falzea, Maria Françoise Guichard, Domenica Genitori, Alessandra Bitto, Giovanna Longo e Maria Condurso timoniere insieme a tre tesserate del Telimar. Otto Junior con Marta Caprì, Elena D’Andrea, Greta Giorgianni, Carlotta Pantè, Federica Mariapia Scimone, insieme a tre atlete proveniente dall’Ortigia, Cus Catania e Cus Palermo. Quattro di coppia Allievi con Filippo Bambino, Gabriele Settineri, Giorgio Genovese a cui si aggiunge Matteo Donato del Circolo Canottieri Cariddi. Singolo 7,20 Cadetti maschile con Andrea Sciavicco Fasano. Due senza ragazzi per Francesco Daniele Pacino e Karol Ielo. Quattro di Coppia Master femminile con Maria Cardillo, Marie Françoise Guichard, Alessandra Bitto e Loredana Sorbello. Aurelio Lucio Piscitello nel Singolo 7,20 Allievi. Quattro di coppia Allievi B2 per Attilio Licata, Gabriel Vermiglio, Leonardo Pantè e Mattia Bonomo. Doppio Allievi B1 con Francesco De Domenico e Luca Bernava. Carlotta Pantè, Emma Vittoria Maria Cancellieri, Arianna Sergi, Federica Mariapia Scimone nel Quattro di Coppia Junior U19 femminile. Greta Giorgianni in coppia con Gloria Carmela Conti del Cus Catania nel Doppio Ragazze. Lucia Maria Puglisi nel Singolo Allievi B1. Otto Senior con Giovanni Ficarra, Paolo Giuseppe Condurso, Antonino De Marco, Pietro Fugazzotto, Riccardo Arena Trazzi, Domenico Sorrenti, Marco Crupi, Dario Femminò con al timone Maria Condurso. Due Senza Senior con Irene Lo Giudice e Ornella Longo. Martina Andronaco nel Singolo 7,20 Cadetti.

Bronzo: Doppio Junior con Emanuel Nicita e Giorgio Bernava. Singolo 7,20 Cadetti con Maria Caterina Stagno. Doppio Allievi C maschile con Oscar Charles Navarra e Federico Saccà. Domenico Cutugno, Andrea Di Stefano, Sergio Genovese e Angelo Sergio Lizio nel quattro di coppia Master. Paola Claps e Simonetta Falzea nel Doppio Master.

Circolo Canottieri Thalatta

Campionato siciliano ricchissimo di soddisfazione e medaglie per i Canottieri Thalatta. Nelle regate valide per l’attribuzione del titolo siciliano, la squadra guidata dal coach Davide Giardina conquista ben 4 ori (di cui tutti e 4 titoli regionali), 2 argenti (1 valido come titolo regionale) e 3 bronzi, più altri piazzamenti nelle finali.

Oro nel quattro di coppia senior per Alberto Nicita, Francesco Vita, Francesco Visalli e Pietro Mauro, in una gara gestita e dominata con esperienza. Oro nel doppio femminile senior per Domiziana Minissale e Flavia Calabrò che hanno condotto la barca in testa per tutto il tempo. Due ori anche per i master, uno nel doppio per Augusto Saija e Francesco Longo e un altro nel quattro di coppia in equipaggio misto sempre con Longo e Saija, oltre all’allenatore Davide Giardina e Davide Truglio del Cus Catania. La regola per i Master prevedeva l’assegnazione del titolo anche in presenza di equipaggio misto ma entro i parametri indicati.

Argento nel Singolo Senior femminile con Laura Barbieri Falbo. Argento nel Quattro di Coppia Senior con Domiziana Minissale, Laura Barbieri Falbo, Flavia Calabrò e Fortunata Grasso, che vale come titolo regionale perché l’equipaggio iscritto della Peloro, che ha vinto l’oro, era misto.

Terzo posto nel Due Senza Ragazzi per Ludovico Calabrò e Rocco Minissale. Bronzo con Nazzareno Salemme e Manuel Arena nel Due Senza Junior. Bronzo con Alberto Nicita e Francesco Vita Due Senza Senior A.

Club Nautico Paradiso

Il Club Nautico Paradiso chiude in doppia cifra con 11 medaglie ma solo due del metallo più pregiato. 6 piazze d’onore e tre volte il gradino più basso del podio.

Oro per Serena Lo Bue (laureatasi campionessa regionale) nel Singolo Senior. Oro nell’Otto Senior con Davide Ficarra, Marco Giunta Francesco Lo Bue, Aldo Jesus Ruta e timoniere Serena Lo Bue nell’Otto Senior A completato da quattro atleti Telimar (Luca, Battistiol, Durante, Brinza).

Argento: nel singolo cadetti uomini con Lorenzo Sergi; nel doppio cadetti con Giovanni Calcagno affiancato dall’atleta del Cus Palermo Matteo Monte. Quattro di coppia Senior maschile con Francesco Lo Bue, Marco Giunta, Davide Ficarra e Aldo Jesus Ruta. Argento per Sebastiano De Luca nel doppio Allievi B2 in coppia con Marco La Iuppa (Telimar). Elena Marino e Alice Meo nel doppio Senior A femminile. Argento nel Doppio Master per Valeria Pietroburgo e Valentina De Domenico.

Bronzo: Vincenzo Cardile e Nicola Bonanno; Serena Lo Bue, Elena Marino, Alice Meo e Beatrice Schillaci (quest’ultima tesserata Telimar) nel quattro di Coppia Senior; Andrea Cordaro nel singolo Allievi C maschile.

Club Nautico Messina

Il Club Nautico Paradiso chiude con 1 oro, 4 argenti e 2 bronzi. Campione regionale Roberto Manganaro nel Singolo Master maschile.

Argento per Alessio Scaglione e Stefano Manganaro nel doppio Master. Argento per Tiziana Currò nel singolo master femminile. Argento con Francesco Scaglione nel singolo Allievi C maschile. Argento per Roberto Manganaro, Antonio Bardetta, Alessio Scaglione e Stefano Manganaro nel quattro di coppia Master.

Bronzo nel singolo cadetti maschile con Christian Baia. Bronzo per Giuseppe Bitocchi nel singolo Junior U19.